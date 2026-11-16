Satispay porta oro, materie prime e crypto nell’app da 1 euro

Satispay allarga ancora il perimetro dei propri investimenti e porta direttamente nell’app oro, materie prime e criptovalute, con acquisti che partono da appena 1 euro. Dopo aver introdotto fondi, azioni ed ETF, la piattaforma italiana mette ora a disposizione oltre 100 ETP che permettono di esporsi all’andamento di asset come oro, argento, petrolio, caffè e grano, ma anche delle valute digitali più note come Bitcoin ed Ethereum. Anche qui la parola d’ordine è semplicità perché si possono comprare quote frazionate e programmare piani ricorrenti con cadenza settimanale o mensile. Con questa novità l’offerta complessiva supera i 3.000 strumenti finanziari e conferma la direzione presa dall’azienda, che vuole diventare un punto di riferimento non soltanto per pagamenti e servizi bancari ma anche per la gestione dei risparmi.

Alla base della scelta c’è un interesse crescente verso categorie conosciute da molti ma ancora poco presenti nei portafogli degli italiani. Secondo una nuova indagine condotta da SWG per Satispay, il 77% degli italiani considera l’oro un bene rifugio affidabile mentre il 31% guarda con interesse al mondo delle criptovalute, quota che sale al 38% tra gli under 34. Eppure tra chi già investe solo il 10% possiede oro o altre materie prime e appena il 5% detiene asset digitali. Tra chi invece non investe affatto, il 34% pensa di non avere abbastanza denaro per cominciare e il 22% dichiara che partirebbe subito se potesse farlo con cifre molto contenute. Proprio su questo punto l’azienda vuole intervenire. Alberto Dalmasso, CEO e cofondatore della società, ha spiegato che l’obiettivo è rendere più semplice e trasparente l’accesso a mercati spesso percepiti come complicati, favorendo anche una maggiore consapevolezza finanziaria.

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Come funzionano ETC ed ETN dentro l’app

La nuova proposta si appoggia sugli ETP, cioè Exchange Traded Products, strumenti negoziati sui mercati regolamentati che seguono l’andamento di un determinato sottostante. Va chiarito subito che con Satispay non si compra oro fisico né si custodiscono monete digitali in autonomia. Si investe piuttosto in prodotti finanziari che replicano o tracciano il valore dell’asset di riferimento. Per le materie prime vengono utilizzati gli ETC (Exchange Traded Commodities) mentre per le criptovalute il catalogo comprende ETN (Exchange Traded Notes). Sono strumenti diversi tra loro, con caratteristiche e rischi che dipendono dalla struttura del singolo prodotto e dall’emittente.

Le due nuove categorie trovano spazio in sezioni dedicate dell’app, dove compaiono informazioni sulle caratteristiche dei prodotti e sull’andamento dei rispettivi mercati. Tutte le posizioni restano comunque raccolte in un unico portafoglio, ordinate per famiglia ovvero fondi, azioni, ETF ed ETP. Comprare e vendere funziona esattamente come per azioni ed ETF. Si sceglie l’importo, si possono acquistare frazioni di prodotto e attivare piani ricorrenti per distribuire gli acquisti nel tempo senza dover ripetere ogni operazione a mano. Partire con 1 euro, ovviamente, non cancella i rischi. Il valore degli ETP oscilla insieme al sottostante e nel caso delle valute digitali e di alcune materie prime le variazioni possono essere decisamente marcate.

Commissioni, orari e fiscalità

Sul fronte dei costi Satispay conferma la struttura fissa già adottata per azioni ed ETF. Le commissioni ordinarie sono di 0,89 euro per ogni ordine di acquisto o vendita, a prescindere dall’importo, a cui possono aggiungersi gli eventuali costi annui applicati dall’emittente dell’ETC o dell’ETN e riportati nella documentazione chiave per gli investitori. È prevista però una promozione che azzera le commissioni di transazione fino al 30 novembre 2026 secondo le condizioni indicate dalla piattaforma. Chi usa i piani di acquisto ricorrenti trova inoltre commissioni a zero su una selezione di ETC ed ETN, mentre gli utenti con un abbonamento Satispay possono sfruttare le transazioni mensili incluse anche per oro, materie prime e criptovalute, sempre nei limiti del proprio piano.

Gli ordini vengono eseguiti negli orari ufficiali di apertura dei mercati di riferimento, quindi non è possibile operare a qualsiasi ora del giorno. Dal punto di vista tecnico Satispay continua ad affidarsi a Upvest, partner che gestisce l’infrastruttura e l’esecuzione degli ordini, mentre la società italiana cura la distribuzione dei prodotti e l’esperienza utente. Il servizio è offerto in regime dichiarativo e spetta quindi all’investitore occuparsi degli eventuali adempimenti fiscali legati alle proprie operazioni. Per alleggerire questo passaggio Satispay fornirà ogni anno un report con le informazioni utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi.

Fonte: TecnoAndroid