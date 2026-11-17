Con la presentazione ufficiale della Sanrivatti ONE, il giovane costruttore con base nei Paesi Bassi ha mostrato per la prima volta nella sua forma completa un progetto di hypercar che era stato anticipato a maggio 2026. Il debutto è avvenuto nella sede dell’azienda all’interno del Cleantech Park di Arnhem, e la vettura ha subito messo in chiaro le sue priorità. Sotto la carrozzeria c’è un V10 aspirato da 800 CV, ma l’idea che guida tutto il progetto è il piacere di guida, con il pilota messo al centro della scena.

Dietro il marchio c’è Santiago Sánchez Rivero, ingegnere automobilistico uruguaiano che dopo gli studi nei Paesi Bassi ha riunito una squadra internazionale di sviluppatori, designer e partner specializzati per dare forma alla vettura. Ne è uscita un’auto dall’architettura tecnica decisamente fuori dagli schemi. L’elemento più curioso è la cosiddetta posizione Apex. Rispetto alle tradizionali sportive a motore centrale cambia parecchio, perché il conducente prende posto al centro e in posizione avanzata, con il corpo leggermente inclinato in avanti. Una postura che ricorda molto da vicino quella di chi corre in sella a una moto da competizione.

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Secondo le simulazioni condotte internamente dall’azienda sulla curva 3 del circuito di Silverstone, questa soluzione offrirebbe una visibilità media della pista 3,2 volte superiore a quella garantita da dieci vetture prese come riferimento. Sono però numeri ottenuti al computer, che andranno verificati nella guida vera.

Un V10 aspirato da 800 CV firmato Judd

Sul fronte meccanico la Sanrivatti ONE imbocca una strada molto tradizionale e rinuncia del tutto all’elettrificazione. Alle spalle dell’abitacolo trova posto un V10 aspirato da 5,5 litri sviluppato da Judd Power, montato su una struttura con monoscocca in fibra di carbonio. L’auto è alta 1,20 metri e ha un passo di 2,85 metri. I valori comunicati dal costruttore sono ancora obiettivi di sviluppo. La potenza prevista è di 800 CV (597 kW) a 9.000 giri/min, con una coppia massima che dovrebbe toccare i 700 Nm. A gestire il tutto c’è un cambio sequenziale Hewland a sei rapporti, dotato anche di retromarcia, che scarica la spinta soltanto sulle ruote posteriori.

Il peso a secco fissato come traguardo è di 1.100 kg. Se il dato venisse confermato, la supercar arriverebbe a un rapporto peso/potenza di circa 727 CV per tonnellata, mentre la velocità massima stimata è di 330 km/h. Il telaio adotta sospensioni a doppio triangolo con ammortizzatori a schema push rod e sistemi di controllo separati per il movimento verticale delle ruote e per il rollio della carrozzeria. L’impianto frenante dovrebbe arrivare da AP Racing, con dischi in carbonio ventilati da 380 mm davanti e 355 mm dietro, abbinati a pinze monoblocco a sei pistoncini. I cerchi in magnesio forgiato sono firmati Braid, misurano 18 pollici e calzano pneumatici slick Michelin.

Un design che segue le forme del vento

La carrozzeria porta la firma di Robin van Tilborg e prende spunto dalla sagoma di un falco pellegrino lanciato in picchiata, oltre che dalle linee dei moderni aerei da combattimento. L’abitacolo è integrato in una struttura monoblocco che accompagna il profilo dell’auto, mentre sul frontale spiccano due grandi prese d’aria. Il flusso viene poi incanalato in appositi tunnel ricavati nella carrozzeria, con lo scopo di ottimizzare l’aerodinamica.

Al posteriore si notano ampie aperture che aiutano a smaltire il calore prodotto dal motore, e a completare il disegno ci sono un grande alettone sistemato sopra il diffusore e un bordo d’uscita integrato. Per ora la hypercar olandese resta comunque un modello espositivo. Lo sviluppo dei sistemi meccanici, la costruzione di un prototipo funzionante e le successive prove su strada e in pista devono ancora essere completati. Anche i dati su potenza, peso e velocità massima vanno quindi considerati come obiettivi dichiarati da Sanrivatti, in attesa della conferma che arriverà soltanto dai test.

Fonte: TecnoAndroid