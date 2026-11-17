Apple TV porta a casa due nuove nomination ai Grammy, e una delle due ha il sapore della rivincita. A finire tra i candidati sono infatti Schmigadoon!, serie cancellata che continua a raccogliere riconoscimenti come se nulla fosse, e Widow’s Bay, premiata per la sua colonna sonora. Per la piattaforma di Cupertino si tratta di un altro tassello importante in un anno già ricco di soddisfazioni sul fronte dei premi.

La storia di Schmigadoon! merita un passo indietro. La serie ha debuttato su Apple TV nel 2021 ed è andata avanti per due stagioni, fino alla chiusura arrivata nel 2023. Nel gennaio 2024 il creatore Cinco Paul aveva confermato che la terza stagione era già stata scritta, con ben 25 canzoni inedite pronte all’uso, ma Apple aveva deciso di non proseguire. Una scelta che sembrava chiudere definitivamente il capitolo e che invece si è rivelata solo una pausa, almeno per quanto riguarda la vita dello show fuori dal piccolo schermo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Apple TV: dai Broadway ai Grammy, la seconda vita di Schmigadoon!

Nel corso del 2026 l’adattamento teatrale di Schmigadoon! approdato a Broadway ha conquistato quattro Tony Awards, compreso quello per il miglior musical. Un traguardo che ha permesso ad Apple TV di completare la propria collezione di Emmy, Grammy, Oscar e Tony, diventando così a tutti gli effetti un vincitore EGOT. Non male per un titolo che la stessa piattaforma aveva messo da parte.

Già prima dei Tony vinti a giugno, a maggio era circolata una notizia che aveva riacceso le speranze dei fan. Si tornava a parlare di una vecchia intervista in cui Cinco Paul raccontava che c’erano state discussioni su un possibile ritorno della serie. Da allora però non sono arrivati aggiornamenti concreti su un eventuale revival, e il progetto è rimasto avvolto nel silenzio.

Gli appassionati hanno comunque trovato un nuovo motivo per festeggiare. La registrazione del cast di Broadway di Schmigadoon! è stata candidata come Best Musical Theater Album ai Grammy Awards 2027, cioè la categoria dedicata al miglior album di teatro musicale. La concorrenza è di tutto rispetto, visto che in gara ci sono anche CHESS the Musical, The Lost Boys, Ragtime e Two Strangers (Carry a Cake Across New York).

Widow’s Bay e la sfida delle colonne sonore

La seconda candidatura riguarda invece Widow’s Bay, che ha ottenuto una nomination nella categoria Best Score Soundtrack for Visual Media, ovvero quella riservata alle migliori colonne sonore per prodotti audiovisivi. Il merito va al compositore David Fleming, che dovrà vedersela con avversari piuttosto ingombranti. Tra gli altri lavori in lizza figurano infatti le musiche di The Odyssey, One Battle After Another, Project Hail Mary e Star Wars: The Mandalorian and Grogu.

La cerimonia dei Grammy Awards 2027 si terrà domenica 7 febbraio 2027, ed è in quell’occasione che si scoprirà se Apple TV riuscirà a trasformare almeno una delle due candidature in una statuetta. Per Schmigadoon! sarebbe l’ennesima conferma di un percorso decisamente fuori dal comune, mentre per Widow’s Bay si tratterebbe di un riconoscimento di peso in una categoria affollata da produzioni di grande richiamo.

Il servizio Apple TV è disponibile con un abbonamento da circa 14 euro al mese oppure all’interno del pacchetto Apple One. Nel catalogo trovano spazio serie e film di successo come Ted Lasso, Severance, The Studio, The Morning Show, Shrinking e Silo.

Fonte: TecnoAndroid