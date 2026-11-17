Chi mette a confronto Lexus e Toyota finisce spesso per chiedersi se i motori Lexus e Toyota siano davvero diversi oppure se il marchio di lusso offra soltanto una versione più curata della stessa vettura, pagata naturalmente qualcosa in più. Praticamente non esiste una risposta valida per tutti, perché molto dipende dal modello che si ha davanti. In alcuni casi sotto il cofano batte lo stesso cuore, in altri la casa premium può contare su unità tutte sue.

Non è un mistero che il colosso giapponese sfrutti architetture condivise tra i suoi marchi per spingere al massimo l’efficienza. Di conseguenza la gran parte delle berline, dei crossover e dei SUV firmati Lexus utilizza gli stessi propulsori di base montati sulle corrispondenti Toyota. Esiste però anche un’altra faccia della medaglia, fatta di motorizzazioni esclusive che non sono mai finite su un’auto con il logo della casa madre.

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Le unità in comune tra i due marchi

L’esempio più evidente di motore condiviso è il quattro cilindri ibrido 2.5 litri aspirato, che si trova sotto il cofano della coppia formata da Toyota RAV4 e Lexus NX 350h e anche su due berline sorelle come Toyota Camry e Lexus ES 350h. Lo stesso discorso vale per il più vigoroso quattro cilindri turbo da 2.4 litri, che spinge tra le altre la Toyota Grand Highlander e la Lexus TX 350.

Salendo di livello si incontra il V6 biturbo da 3.4 litri, montato sul grande pick up Toyota Tundra e sul SUV Sequoia ma presente anche nelle Lexus GX e LX, entrambe costruite su telaio a longheroni. C’è poi il longevo V6 aspirato da 3.5 litri, che per anni ha trovato posto nelle Toyota Highlander e Sienna e allo stesso tempo nelle Lexus IS, ES e RX.

Va detto comunque che questi propulsori adottano calibrazioni della centralina differenti in base al marchio e al modello, con potenze che di conseguenza non sono sempre identiche. C’è poi un aspetto ancora più rilevante. Lexus coccola chi siede dietro, ma la raffinatezza non si ferma all’abitacolo. I motori condivisi vengono inseriti in un pacchetto più curato, con un migliore isolamento acustico, materiali di qualità superiore e assetti delle sospensioni specifici, elementi che rendono l’esperienza più appagante tanto per chi guida quanto per i passeggeri.

I propulsori riservati soltanto a Lexus

Oltre ai componenti in comune, Lexus dispone di motori unici destinati ai modelli ad alte prestazioni e alle vetture simbolo del marchio, unità che non compaiono su nessuna auto con lo stemma Toyota. Il caso più emblematico resta il V10 aspirato da 4.8 litri della supercar LFA, ormai fuori produzione, un motore capace di salire di giri come pochi altri. Venne sviluppato appositamente per quest’auto con l’aiuto di Yamaha e assemblato a mano in Giappone seguendo l’approccio artigianale Takumi. Ognuno dei 500 esemplari di LFA ha ricevuto un V10 costruito e approvato personalmente da un solo tecnico dall’inizio alla fine, una scelta che ha permesso di mantenere una qualità costante per tutto il ciclo produttivo.

Un altro propulsore esclusivo è stato il V8 da 5.0 litri, mandato in pensione di recente, che ha equipaggiato IS F, RC F, GS F e LC 500. Toyota ha effettivamente sviluppato un nuovo V8 biturbo da 4.0 litri abbinato a un sistema ibrido, ma ha deciso di riservarlo all’ammiraglia sportiva GR GT, una supercar dall’aspetto che ricorda quasi la Batmobile, mentre l’erede della Lexus LFA passerà all’elettrico.

Non tutti i motori sportivi sono però legati a un solo marchio. Il tre cilindri turbo da 1.6 litri che equipaggia Toyota GR Corolla e GR Yaris spinge infatti anche la Lexus LBX Morizo RR, modello che non viene commercializzato in Nord America.

Fonte: TecnoAndroid