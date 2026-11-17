Il catalogo di Disney+ si allarga con una serie di nuovi arrivi che vanno dai nuovi episodi di titoli già molto amati fino a produzioni del tutto inedite. Ci sono il dramma in costume e il legal al femminile, c’è un true crime decisamente spiazzante e c’è perfino il ritorno di una comedy che ha segnato un’epoca. Per gli abbonati della piattaforma le prossime serate davanti allo schermo sembrano già piuttosto piene.

Rivals torna con la seconda stagione su Disney+

Tra i nuovi episodi spicca Rivals, che con la seconda stagione riporta gli spettatori nel Rutshire. Qui lo scontro tra Venturer e Corinium non accenna a fermarsi e porta con sé nuovi scandali e tradimenti, sullo sfondo di un’alta società assetata di potere.

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La serie è ambientata nel mondo spietato della televisione indipendente del 1986 ed è tratta dal celebre romanzo di Jilly Cooper. Al centro c’è Rupert, ex atleta olimpionico e dissoluto incorreggibile, impegnato in una faida di lunga data con Tony Baddingham, dirigente della Corinium Television. I due si sfidano a colpi di rilanci per i diritti televisivi e il presentatore Declan O’Hara finisce stretto tra due fuochi. A scombinare i piani di acquisizione arriva la relazione tra il donnaiolo Rupert e Taggie O’Hara, figlia di Declan, che crea un triangolo amoroso con Cameron Cook, brillante produttrice americana e braccio destro di Tony. In un ambiente dove ognuno pensa solo a sé, la domanda è se il vero amore abbia davvero spazio per sbocciare.

Le novità già disponibili sulla piattaforma

Tra i titoli già pronti per lo streaming c’è L’imperatrice risposata. Navier, imperatrice dell’Impero d’Oriente, ha sempre governato un regno perfetto accanto al marito Sovieshu. L’equilibrio si spezza quando l’imperatore porta a palazzo Rashta, una schiava fuggitiva, annunciando di volerla come concubina. La posizione di Navier vacilla ma lei non si lascia travolgere dalle emozioni e quando il principe Heinrey, rivale del Regno d’Occidente, mostra interesse nei suoi confronti prende una decisione che le cambierà la vita per sempre.

Cambio di registro con All’s Fair, che segue un gruppo di avvocate divorziste decise a lasciare uno studio dominato dagli uomini per fondarne uno tutto al femminile. Brillanti, agguerrite e con vite private tutt’altro che semplici, si muovono tra separazioni burrascose, segreti scandalosi e alleanze che cambiano di continuo, in aula come dentro la squadra. Poi c’è R.J. Decker, fotoreporter caduto in disgrazia ed ex detenuto che si reinventa investigatore privato nel Sud della Florida. Ad aiutarlo ci sono la sua ex giornalista, la moglie di lei che lavora come detective della polizia e una misteriosa benefattrice del suo passato, che potrebbe rivelarsi la sua alleata più preziosa oppure il biglietto di sola andata per tornare in prigione.

Decisamente più inquietante è Questione di misure: Omicidio a Pattaya, che racconta un movimento clandestino nato nelle profondità della nanosfera e capace di promettere muscoli scolpiti, peni più grandi ed eterna giovinezza. Il guru è il dottor Tony Huge, che propone biohacking fai da te a seguaci disposti a tutto. Quando Leo & Longevity, esperto di allungamento del pene e stretto alleato di Tony, viene trovato morto in Thailandia, gli influencer maschi alfa si improvvisano detective online e mettono in discussione Tony Huge e il suo braccio destro Connor Murphy. Presto emerge un dettaglio sinistro perché Leo non è il primo della cerchia ristretta a morire in circostanze misteriose.

I prossimi arrivi su Disney+ da Vienna Game a Scrubs

Tra le uscite imminenti c’è La vita segreta delle mogli Mormoni: Orange County, dove un gruppo di giovani madri cresciute nella fede ha preso strade diverse. Alcune sono rimaste devote alla Chiesa, altre hanno abbandonato la vita da mormoni. Insieme provano a creare la loro versione di #MomTok ma il progetto parte col piede sbagliato e tra scandali e segreti rischiano di andare in pezzi famiglie e amicizie. Più leggero il tono di Style Wars, gara in cui settantadue appassionati di moda si contendono il titolo di meglio vestito senza che aspetto, età, lavoro o fama contino qualcosa.

Con Napoleone in esilio all’Elba, Vienna Game porta in scena le teste coronate d’Europa riunite a Vienna per decidere il futuro di un continente devastato dalla guerra. Tra champagne, amori e giochi di potere, la scaltra cospiratrice Wilhelmine von Sagan, amante del principe Metternich, incontra il barone Amor Łaski, bonapartista e libertino. Il ministro degli Esteri francese Talleyrand mette Austria, Prussia, Russia e Inghilterra l’una contro l’altra mentre lo Zar e sua sorella tramano con il re di Prussia. Quando Seidl, un burocrate minore, falsifica una lettera per screditare un rivale, innesca una catena di conseguenze fatali.

In arrivo infine anche Scrubs con la Stagione 2 del revival, una comedy da 30 minuti che riporta J.D. e Turk tra risate, emozioni e sorprese. Zach Braff torna nei panni di John “J.D.” Dorian, Donald Faison in quelli di Christopher Turk e Sarah Chalke nel ruolo di Elliot Reid, mentre Judy Reyes e John C. McGinley compariranno come guest star nei ruoli di Carla e del dottor Perry Cox.

Fonte: TecnoAndroid