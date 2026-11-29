Un attacco informatico ha colpito Sanitas, la compagnia sanitaria spagnola, e chi ne è cliente farebbe bene a tenere gli occhi bene aperti. Nell’incidente sono finiti esposti nomi, cognomi, numero del DNI e informazioni legate alla salute, e l’azienda ha già cominciato ad avvisare gli utenti via mail dell’accesso non autorizzato a dati così delicati. Il punto debole individuato è l’app MiSanitas.

Sanitas: cosa è successo all’app MiSanitas

Secondo quanto spiegato nella mail inviata ai clienti, martedì 24 novembre Sanitas ha rilevato tentativi massicci di accesso non autorizzato ai profili di alcuni utenti dell’applicazione. In certi casi gli aggressori sono riusciti nell’intento e hanno potuto leggere dati personali identificativi e sanitari.

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Nello specifico i dati esposti comprendono nome, cognome, DNI e l’elenco dei referti presenti nella sezione “Informes médicos”, cioè i referti medici. Poteva andare peggio, va detto, perché si tratta di dati identificativi e metadati dei documenti, non di diagnosi né di risultati di esami. La società assicura di aver attivato i protocolli di sicurezza insieme a misure straordinarie e al termine di un’indagine ha confermato l’esfiltrazione delle informazioni. La situazione, sempre secondo l’azienda, è stata riportata sotto controllo nel giro di poche ore e oggi tutti i sistemi funzionano regolarmente.

Il gruppo ha quindi confermato i tentativi di intrusione, la sottrazione dei dati e quali informazioni sono state coinvolte, oltre al fatto che l’accesso è avvenuto in lettura. Ha poi informato la polizia e l’AEPD, l’Agenzia spagnola per la protezione dei dati, per tutelare gli interessi della clientela. Fino a questo momento dichiara di non avere prove di un uso illecito delle informazioni. Restano invece ignoti il numero di persone colpite e il metodo utilizzato per entrare.

Perché il rischio di frode è alto

Nella comunicazione la compagnia non usa giri di parole e scrive che “esiste un rischio alto che si verifichino tentativi di furto d’identità, invio di comunicazioni indesiderate (spam o phishing), attacchi di ingegneria sociale o uso improprio dei dati identificativi”.

Qualsiasi violazione di account personali preoccupa, ma i dati sanitari rappresentano una categoria speciale secondo il Regolamento generale sulla protezione dei dati. L’AEPD ricorda che chi li gestisce deve applicare garanzie proporzionate al rischio. Con nome, documento e specialità medica un truffatore può costruire un messaggio molto credibile, magari fingendo una telefonata del reparto in cui il paziente è stato seguito. C’è poi un altro aspetto da non sottovalutare. A differenza di una password, il numero del documento o la storia clinica di una persona non si possono cambiare, così il pericolo non svanisce con la chiusura dell’incidente perché quelle informazioni restano valide e sfruttabili anche mesi dopo.

Per legge il titolare del trattamento, in questo caso Sanitas, deve notificare l’accaduto all’autorità entro 72 ore da quando ne viene a conoscenza, a prescindere da fine settimana o festivi. Deve anche avvisare gli interessati quando il rischio è alto ed evitare frasi che ne sminuiscano la portata. Chiarezza e rapidità di reazione potrebbero risparmiare all’azienda una sanzione per ritardi o mancanza di misure, cosa che non è riuscita a Generali dopo la fuga di dati del 2022, chiusa con una multa da 5 milioni di euro poi impugnata. Il colpo alla reputazione e all’affidabilità però difficilmente potrà essere evitato.

Come possono difendersi i clienti Sanitas

Da subito conviene diffidare di chiamate, SMS, messaggi o mail che facciano riferimento alla salute, alla polizza o ai referti, anche quando sembrano del tutto legittimi. A questo punto comunicare con gli assicurati più prudenti diventerà un’impresa per la stessa compagnia. Davanti a un contatto non richiesto è meglio non fornire alcun dato, visto che di norma le aziende non chiedono mai password o informazioni riservate ai propri clienti.

La società invita inoltre a sospettare di qualsiasi avviso di attivazione di un servizio mai sottoscritto. Per dubbi o domande Sanitas rimanda al numero di telefono 91 423 65 05 e all’indirizzo di posta elettronica lopd@sanitas.es.

Fonte: TecnoAndroid