Un orto urbano di pomodori allestito sul terrazzo di casa può trasformarsi in un problema serio per l’intero condominio. Lo ha stabilito l’Audiencia Provincial di León, in Spagna, che con una sentenza del 18 settembre 2025 ha confermato l’obbligo per un proprietario di smantellare le coltivazioni sistemate sulla terrazza a cui si accede direttamente dalla sua abitazione. A trascinarlo in tribunale era stata la stessa comunità dei condomini, preoccupata per i danni all’edificio. I giudici hanno qualificato l’orto come un’attività dannosa, perché l’umidità delle piante si era infiltrata fino al garage comune situato proprio sotto.

Orto sul terrazzo: una terrazza ad uso esclusivo, ma non senza limiti

Il punto di partenza è piuttosto chiaro. Quello spazio, un patio che funziona anche da terrazza, appartiene alla comunità dei proprietari, anche se il suo utilizzo spetta in via esclusiva al condomino citato in giudizio, visto che ci si arriva solo passando dal suo appartamento. Un diritto concreto, certo, ma con dei confini precisi. Secondo quanto si legge nella sentenza, avere l’uso esclusivo della terrazza “non vuol dire poter svolgere al suo interno attività moleste, pericolose o insalubri”.

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E le modalità con cui era stato realizzato l’orto non hanno aiutato. Le piantine di pomodori crescevano in cassette di polistirolo, sistemate in maniera piuttosto precaria. Il vicino versava la terra direttamente sulle piastrelle e usava il patio anche come deposito di rottami e materiali edili. Il guaio più grosso però riguardava lo scarico. Il tombino, già malridotto e ostruito da terriccio e detriti vari, non permetteva all’acqua piovana di defluire come avrebbe dovuto.

Le conseguenze sono andate ben oltre qualche macchia di umido. Le infiltrazioni hanno provocato il distacco di alcune pignatte del solaio, finite addosso alle auto parcheggiate nel garage. A peggiorare il quadro c’era anche il peso di tutta la terra accumulata al piano superiore. Insomma, quello che era nato come un piccolo orto domestico ha finito per mettere a rischio parti strutturali dello stabile.

Cosa dice la legge spagnola sul caso

Sul piano giuridico la Audiencia ha definito l’orto una “attività vietata e dannosa” in base all’articolo 7.2 della Ley de Propiedad Horizontal, la normativa spagnola che regola i condomini. Secondo i giudici il peso del terreno e l’umidità costante della coltivazione risultavano incompatibili con la struttura dell’edificio. A questo si è aggiunta la violazione del dovere di conservazione previsto dall’articolo 9.1.b della stessa legge, dato che il proprietario non si era occupato della manutenzione del tombino né aveva fatto nulla per evitare le perdite d’acqua.

Anche lo statuto condominiale ha avuto il suo peso nella decisione. Il regolamento interno vietava infatti di occupare le parti comuni con installazioni od oggetti di qualsiasi genere. Poiché quella terrazza fa da copertura ai garage, trasformarla in orto e magazzino rappresentava una violazione diretta di queste regole.

La vicenda ha attraversato due gradi di giudizio con lo stesso esito. In prima battuta il Tribunale di Primo Grado numero 1 di León aveva accolto la richiesta della comunità, ordinando la cessazione dell’attività. Successivamente la Audiencia Provincial ha respinto il ricorso presentato dal proprietario, confermando quella pronuncia. La sentenza impone ora al vicino di pulire il tombino del patio, rimuovere spazzatura, rottami, vasi e coltivazioni e lasciare libere le tubature del gas condominiale.

Fonte: TecnoAndroid