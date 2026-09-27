Sanità digitale: dopo il PNRR la vera sfida è la sostenibilità

La sanità digitale italiana ha superato la fase degli annunci e si trova davanti a un passaggio molto meno scenografico ma decisamente più complicato, quello di far funzionare insieme tecnologie e processi. È il messaggio che arriva dal Summit Federsanità, dove il tema centrale non è stato quanto si è investito ma come rendere sostenibile nel tempo tutto ciò che è stato messo in campo. Dopo la spinta del PNRR, insomma, il punto non è più comprare, è far girare.

La differenza è sostanziale. Gli investimenti accelerati negli ultimi anni hanno portato piattaforme, infrastrutture, strumenti nuovi dentro ospedali e aziende sanitarie, spesso con tempi stretti e obiettivi definiti dall’alto. Adesso arriva il conto della manutenzione, dell’aggiornamento, della formazione del personale, della capacità di tenere in piedi i servizi anche quando i fondi straordinari finiscono. Una fase in cui la parola chiave diventa sostenibilità, intesa in senso molto concreto, cioè la possibilità di continuare a erogare prestazioni digitali senza che il sistema si ingolfi.

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AI, dati e competenze, il nodo vero della trasformazione

Tra le priorità emerse c’è il rapporto tra intelligenza artificiale e dati sanitari, che è forse il terreno più delicato. L’AI applicata alla salute non vale nulla se sotto non ci sono dati ordinati, accessibili, interoperabili tra strutture diverse. Il rischio, altrimenti, è quello di sovrapporre algoritmi sofisticati a processi organizzativi rimasti fermi, con il risultato di creare complessità invece di toglierla. Ed è proprio l’integrazione tra tecnologia e organizzazione dei servizi il nodo che il Summit ha messo al centro.

Poi ci sono le competenze, che restano il collo di bottiglia di sempre. Strumenti digitali avanzati richiedono professionisti in grado di usarli con cognizione di causa, medici e infermieri che sappiano leggere un output algoritmico senza prenderlo come oro colato, dirigenti capaci di ridisegnare i flussi di lavoro. Senza questo, la sanità digitale resta un guscio, bello da mostrare nelle presentazioni e poco utile nella pratica quotidiana. La formazione, in questo quadro, smette di essere un capitolo accessorio e diventa parte dell’investimento principale.

Cybersecurity, territorio e il fattore umano

Un altro fronte che pesa parecchio è quello della cybersecurity. Più il sistema sanitario si digitalizza, più aumenta la superficie esposta, e i dati clinici sono tra i più sensibili che esistano. Proteggerli non è solo un adempimento normativo, è una condizione per la fiducia dei cittadini verso i servizi digitali. Un attacco riuscito non blocca soltanto un server, blocca prestazioni, appuntamenti, cartelle cliniche, cioè la vita reale delle persone.

C’è infine la questione del territorio, che nel dibattito sulla sanità del futuro torna con insistenza. Telemedicina, assistenza domiciliare, presa in carico dei pazienti cronici fuori dall’ospedale sono tutte cose che funzionano solo se le tecnologie parlano tra loro e se i professionisti sul campo hanno strumenti realmente utilizzabili. Altrimenti si finisce per spostare il carico da un punto all’altro del sistema senza risolvere nulla.

Accanto a tutto questo, il richiamo all’umanizzazione della cura. Il digitale, secondo l’impostazione emersa dal confronto, deve liberare tempo da dedicare alla relazione con il paziente, non sostituirla. È una preoccupazione che attraversa un po’ tutti i temi affrontati, dall’AI alla riorganizzazione dei servizi, e che segna il perimetro entro cui la trasformazione tecnologica ha senso. La sfida dei prossimi anni, quindi, si gioca sulla capacità di far coincidere innovazione tecnologica e cambiamento organizzativo, due binari che finora hanno viaggiato spesso a velocità diverse.

Fonte: TecnoAndroid