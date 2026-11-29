Samsung potrebbe quintuplicare la capacità produttiva delle memorie V NAND di nona generazione nel secondo stabilimento di Xi’an, in Cina. Secondo il Seoul Economic Daily, la linea passerebbe dagli attuali 10.000 wafer al mese a circa 50.000. Un salto notevole, che riguarda una generazione ben precisa di memorie flash, la V9, impiegata negli SSD per data center. Il progetto, riferito da fonti industriali, punta a chiudere i lavori a novembre 2027, con una tabella di marcia che parte già nei prossimi mesi.

Non si tratta quindi di un ritocco marginale ma di un potenziamento che moltiplica per cinque la produzione della linea dedicata alle V9. Ed è proprio la destinazione di questi chip a dare peso alla notizia, visto che finiscono nelle unità di archiviazione che lavorano dentro le grandi infrastrutture dei data center.

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Come cambierebbe la fabbrica di Xi’an

Per fare posto ai nuovi macchinari, Samsung sfrutterebbe lo spazio ancora libero all’interno di una camera bianca. Per chi non mastica il gergo dei semiconduttori, si tratta di una zona della fabbrica in cui l’ambiente è controllato in modo rigoroso, compresa la quantità di particelle presenti nell’aria. I primi impianti dovrebbero arrivare a febbraio, dando il via a un percorso che si snoda poi fino alla fine del 2027.

L’aumento di capacità, però, non arriverebbe tutto dalle nuove attrezzature. Una parte del balzo dipenderebbe infatti dall’equipaggiamento aggiuntivo, mentre il resto si otterrebbe con una riconversione di una porzione compresa tra il 20 e il 30% della linea che oggi si occupa delle V NAND di sesta generazione. In pratica una fetta della produzione più datata verrebbe spostata sulle memorie più recenti, così da sfruttare al meglio gli spazi e gli impianti già disponibili.

Il quadro si completa guardando al primo stabilimento di Xi’an, che produce chip di ottava generazione. Stando al quotidiano coreano, questo sito è già in grado di lavorare 50.000 wafer al mese, cioè la stessa soglia che il secondo impianto raggiungerebbe una volta completato il potenziamento delle V9.

Wafer, chip e strati di memoria

Per capire davvero cosa significhino queste cifre bisogna partire dai wafer. Sono dischi di silicio, in questo caso dal diametro di 300 millimetri, sui quali vengono fabbricati tanti chip contemporaneamente. Il numero di dischi lavorati ogni mese dà un’idea abbastanza chiara della mole di lavoro che una fabbrica può sostenere, ma non basta per tradurre il tutto in quantità di SSD prodotti.

Per passare dai dischi alle unità finite servirebbe sapere quanti chip effettivamente utilizzabili escono da ogni singolo wafer e quanta memoria viene montata su ciascun SSD. Due variabili che cambiano il risultato finale e che, senza dati precisi, impediscono di stimare con esattezza il numero di prodotti che usciranno dalle linee di Samsung.

Le memorie V9 citate dal quotidiano si distinguono per una struttura con 286 strati di celle sovrapposti. Il principio è piuttosto intuitivo: impilando le celle una sopra l’altra, anziché distribuirle solo in orizzontale, si riesce a conservare una quantità maggiore di dati a parità di superficie occupata sul chip. È questa architettura verticale a rendere le V NAND di nona generazione adatte agli SSD dei data center, dove contano soprattutto densità e capacità di archiviazione, ed è proprio su queste memorie che si concentrerebbe il nuovo investimento nello stabilimento cinese.

Fonte: TecnoAndroid