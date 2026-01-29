Samsung Wallet integra Vivaticket: biglietti sempre a portata di smartphone

Samsung allarga la sua famiglia digitale con un’integrazione pensata per semplificare l’accesso a concerti, spettacoli e manifestazioni sportive. Grazie alla collaborazione con Vivaticket, i biglietti acquistati online possono ora essere gestiti direttamente all’interno di Samsung Wallet. Lo smartphone si trasforma in un vero e proprio hub per accedere agli eventi.

Sarà finalmente possibile ridurre passaggi inutili, eliminare la necessità di cercare email o PDF all’ultimo momento e rendere l’ingresso agli eventi più fluido, rapido e sicuro.

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Biglietti sempre pronti con pochi tocchi

Il funzionamento dell’integrazione è pensato per essere immediato. Dopo aver acquistato un biglietto su Vivaticket, l’utente può aggiungerlo a Samsung Wallet con un semplice tocco grazie a un pulsante dedicato. Una volta salvato, il biglietto resta sempre disponibile all’interno dell’app, pronto per essere mostrato direttamente dallo smartphone o anche da uno smartwatch Samsung Galaxy compatibile.

Questo approccio elimina la frammentazione tipica dell’esperienza digitale legata agli eventi, dove spesso i biglietti finiscono dispersi tra app diverse, file scaricati o email. Tutto viene centralizzato in un unico spazio, facilmente accessibile anche in situazioni poco comode, come all’ingresso di un concerto o di uno stadio.

Un ecosistema digitale sempre più completo

L’arrivo dei biglietti Vivaticket rappresenta un tassello in più nella strategia di Samsung Wallet, che nel tempo si è trasformato da semplice portafoglio digitale a contenitore multifunzione per la vita quotidiana. All’interno dell’app è già possibile conservare carte di pagamento, carte fedeltà, carte d’imbarco, coupon e altri documenti digitali.

Con questa integrazione, Samsung rafforza l’idea di uno smartphone capace di sostituire portafoglio, biglietti cartacei e documenti fisici, puntando su praticità e sicurezza. Allo stesso tempo, Vivaticket amplia la compatibilità dei propri biglietti con le principali soluzioni digitali, andando incontro alle abitudini di un pubblico sempre più orientato al mobile.

L’esperienza diventa così più lineare: meno app da aprire, meno notifiche da controllare, meno rischi di dimenticare qualcosa a casa.

Disponibilità e dispositivi supportati

La nuova funzione è disponibile per tutti i dispositivi Samsung Galaxy compatibili con Samsung Wallet. Per iniziare a usarla è sufficiente aggiornare l’app all’ultima versione disponibile, senza procedure complesse o configurazioni aggiuntive.

Con questa mossa, Samsung e Vivaticket puntano a rendere l’accesso agli eventi più intelligente e meno stressante.