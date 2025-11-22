Samsung: utente perde la vita a causa del suo Galaxy datato

Un tragico incidente avvenuto in Australia ha acceso i riflettori su un problema poco discusso. Si tratta dell’affidabilità dei telefoni più datati nelle chiamate di emergenza. Nel dettaglio, lo scorso 13 novembre, un utente non è riuscito a contattare lo 000, il numero nazionale per le emergenze. Ciò è avvenuto a causa del suo smartphone Samsung. La vicenda ha riportato l’attenzione sulle difficoltà legate ai dispositivi obsoleti. Ed anche sulla necessità di aggiornamenti regolari per garantire la sicurezza degli utenti. La vittima era cliente di Lebara, operatore che sfrutta la rete Vodafone e fa parte del gruppo TPG Telecom Limited. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, il malfunzionamento non deriverebbe da problemi della rete. Ma dalla configurazione del telefono. Il dispositivo apparteneva, infatti, a un gruppo di oltre 70 modelli Samsung che richiedono aggiornamenti specifici per supportare correttamente le chiamate di emergenza.

Ecco cosa è accaduto con il dispositivo Samsung datato

Il problema tecnico principale riguarda la funzione chiamata “camp-on”. La quale consente al telefono di instradare la chiamata su un’altra rete se quella principale non è disponibile. Secondo TPG, i dispositivi che non ricevono l’aggiornamento entro 28-35 giorni dal primo avviso vengono bloccati. Come previsto dalle nuove normative. Samsung ha sottolineato l’importanza di mantenere il software dei dispositivi aggiornato. Definendolo essenziale per protezione, sicurezza e prestazioni ottimali.

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Eppure, le verifiche preliminari hanno mostrato che il telefono della vittima era connesso alla rete al momento del tentativo di chiamata. Suggerendo che il malfunzionamento possa dipendere anche da fattori più complessi. I quali sarebbero legati alla gestione delle chiamate di emergenza sulle reti mobili.

Tale episodio evidenzia la crescente dipendenza dalle tecnologie mobili per la sicurezza personale. A tal proposito, richiama l’attenzione sulla necessità di garantire che tutti i cittadini possano accedere ai servizi di emergenza in modo affidabile. La vicenda di Samsung dimostra che, oltre agli aggiornamenti software, servono procedure più solide e consapevolezza diffusa sui rischi legati all’uso di dispositivi obsoleti, ponendo la sicurezza come priorità collettiva.