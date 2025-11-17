Samsung bug One UI 8

Gli smartphone Samsung Galaxy stanno manifestando un’anomalia piuttosto diffusa tra gli utenti che hanno aggiornato i propri dispositivi alla One UI 8. Non si tratta di un malfunzionamento critico, ma di un bug curioso e frustrante: gli sfondi personalizzati spariscono da soli, sostituiti improvvisamente da quello predefinito. Un piccolo fastidio che però sta creando confusione nella community, tanto da spingere Samsung a intervenire per analizzarne le cause.

Il bug degli sfondi dinamici nella One UI 8

Le segnalazioni arrivano da numerosi possessori di Galaxy S25, S24 e alcuni modelli della serie A, che hanno notato un comportamento anomalo: dopo qualche ora di inattività — ad esempio durante la notte — lo smartphone resetta automaticamente lo sfondo della schermata home e di blocco, tornando a quello di sistema.

Dalle prime analisi, il problema sembrerebbe legato alla funzione “Sfondo Dinamico”, una delle novità estetiche più apprezzate della One UI. Questa modalità regola tonalità, luminosità e composizione dei colori in base all’ora del giorno, creando una transizione graduale che segue la luce ambientale. Tuttavia, proprio questa funzionalità sembra andare in crash dopo un periodo prolungato di inattività, costringendo il sistema a ripristinare lo sfondo predefinito come misura di sicurezza.

In sostanza, quando il motore grafico che gestisce gli sfondi dinamici smette di rispondere, One UI “resetta” la personalizzazione per evitare ulteriori instabilità. Il risultato? Ogni volta che si riaccende lo schermo, ci si ritrova con il classico wallpaper Samsung, anche se se ne era impostato uno diverso.

I modelli interessati e i tentativi falliti

Finora il bug è stato segnalato su una varietà di dispositivi, inclusi Galaxy S25, Galaxy S25 FE, S24 Ultra e diversi Galaxy A di fascia media, tutti aggiornati all’ultima versione stabile della One UI 8 basata su Android 16. Le prime soluzioni tentate — come la cancellazione della cache del Servizio Sfondi o il riavvio forzato del sistema — non sembrano avere alcun effetto. Il problema si ripresenta sistematicamente dopo qualche ora, segno che si tratta di un errore interno al sistema e non di un’anomalia isolata o di una semplice corruzione dei dati.

Sulla community ufficiale Samsung, il thread dedicato ha già raccolto decine di testimonianze, e il bug è stato segnalato anche su piattaforme come Reddit e X. È quindi probabile che Samsung sia già al lavoro su una patch correttiva, che potrebbe arrivare con il prossimo aggiornamento di manutenzione della One UI.

Come aggirare il problema (per ora)

In attesa di una correzione definitiva, la soluzione più efficace è purtroppo quella più semplice: disattivare gli sfondi dinamici. Per farlo basta tenere premuto su uno spazio vuoto della schermata Home, selezionare “Sfondo e stile” → “Cambia sfondi” → “Colore” e scegliere uno sfondo statico. Gli sfondi dinamici restano comunque utilizzabili, ma finché il bug persiste, potrebbero continuare a resettarsi dopo alcune ore. Chi vuole mantenere un minimo di varietà può invece impostare una rotazione manuale di wallpaper statici, sfruttando l’app Samsung Wallpaper Service o un launcher di terze parti che gestisca la rotazione automatica degli sfondi.