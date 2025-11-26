Samsung TV: leak anticipano le novità dei modelli OLED 2026

Il 2025 non è ancora finito, ma i primi rumor sui Samsung OLED 2026 iniziano già a circolare, delineando quella che potrebbe essere una delle line-up più ambiziose degli ultimi anni. Le informazioni trapelate non sono ufficiali, ma offrono un quadro interessante delle tecnologie su cui l’azienda starebbe lavorando per la prossima generazione di TV premium.

Pannelli ancor più luminosi

La principale indiscrezione riguarda un nuovo pannello OLED di prossima generazione, che Samsung starebbe ottimizzando per raggiungere livelli di luminosità più elevati rispetto agli attuali QD-OLED. L’obiettivo sarebbe superare il gap residuo rispetto ai miniLED di fascia alta, mantenendo al tempo stesso neri perfetti e stabilità cromatica tipica dell’OLED.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Secondo i leak, l’incremento deriverebbe da:

una nuova struttura dei subpixel, più efficiente nel convogliare la luce

materiali organici rinnovati, progettati per resistere meglio nel tempo

algoritmi avanzati di gestione dei picchi luminosi

Miglioramenti sul fronte burn-in

La generazione 2026 dovrebbe introdurre la più aggressiva protezione anti burn-in mai implementata su un TV Samsung. L’azienda starebbe testando un sistema più dinamico di monitoraggio delle immagini statiche, capace di intervenire in modo selettivo senza diminuire in modo percepibile la qualità complessiva del pannello.

Il risultato atteso: maggiore sicurezza per chi usa la TV anche come monitor o per lunghe sessioni di gaming.

Un nuovo processore all’orizzonte

Un altro punto centrale dei leak riguarda il processore video, che nel 2026 potrebbe compiere un salto generazionale. Samsung starebbe lavorando a un chip proprietario con accelerazione AI potenziata, pensato per migliorare l’upscaling dei contenuti a bassa risoluzione, ottimizzare il tone mapping dinamico, applicare una correzione del movimento più naturale e ridurre il rumore video senza penalizzare la definizione.

Gli algoritmi di ottimizzazione basati su intelligenza artificiale rimarranno quindi al centro dell’esperienza d’uso.

Nuovo design: cornici più sottili e retro riprogettato

Un altro elemento che emerge dai rumor riguarda il design: la serie OLED 2026 potrebbe presentare cornici ulteriormente ridotte, con uno chassis posteriore ridisegnato per integrare meglio la dissipazione termica del pannello più luminoso. Nessuna rivoluzione estetica, dunque, ma un affinamento generale che punta all’eleganza minimalista.

HDMI 2.2 e gaming ancora più avanzato?

Si parla anche di un possibile debutto di HDMI di nuova generazione, anche se i dettagli rimangono vaghi. L’obiettivo, secondo i leak, è offrire una piattaforma ancora più orientata al gaming, con:

VRR più stabile

latenze ridotte

supporto ottimale per console e PC di nuova generazione

Samsung sarebbe inoltre al lavoro su una dashboard Gaming Hub rinnovata, più ricca di opzioni e integrata con servizi cloud.

Quando potrebbero arrivare?

La linea Samsung OLED 2026 verrebbe presentata, come da tradizione, tra fine 2025 e inizio 2026, ma già nelle prossime settimane potrebbero emergere dettagli più concreti man mano che inizieranno i test di pre-produzione.