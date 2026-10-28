Samsung premiata in Italia per il Servizio Clienti in 9 categorie

Quando un prodotto ha un problema, la differenza la fa anche chi risponde dall’altra parte. È su questo aspetto che Samsung raccoglie un nuovo riconoscimento in Italia: l’indagine “Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2027” dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) premia l’azienda per la qualità dell’assistenza in nove categorie di prodotto.

Il risultato coinvolge settori molto diversi, dagli smartphone agli elettrodomestici, passando per televisori, dispositivi indossabili e soluzioni per il comfort domestico. Samsung ottiene il titolo “Numero 1 Servizio” nelle categorie smartphone, TV, elettrodomestici, smartwatch, sistemi audio, proiettori, climatizzatori, pompe di calore e purificatori d’aria.

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Un’indagine con 300.000 valutazioni dei consumatori

Il riconoscimento arriva da una rilevazione su larga scala. L’indagine dell’ITQF ha preso in esame 2.292 aziende distribuite in 223 settori, raccogliendo circa 300.000 valutazioni da parte dei consumatori. I questionari sono stati compilati online tra luglio e agosto 2026 con metodologia CAWI, coinvolgendo persone che avevano già avuto un’esperienza diretta con le aziende valutate.

Alla base della classifica c’è il Service Experience Score (SES), un indicatore che misura la quota di clienti che giudica “molto buono” il servizio ricevuto. Il riconoscimento “Numero 1 Servizio” viene attribuito all’azienda con il punteggio più alto nella propria categoria, mentre il titolo “Top Servizio” identifica le imprese che superano la media del rispettivo settore.

Oltre 250 centri assistenza in Italia

Per Samsung, il risultato valorizza il lavoro svolto sul fronte dell’esperienza post-vendita. L’azienda dichiara di investire nella formazione del personale, nell’innovazione dei processi e nel rafforzamento della rete di assistenza, con oltre 250 Centri Assistenza Autorizzati presenti sul territorio italiano.

«Ricevere questi riconoscimenti rappresenta una conferma importante del lavoro che portiamo avanti ogni giorno per essere sempre più vicini ai nostri clienti», ha dichiarato Vito Fortunato, Head of Customer Service Division di Samsung Electronics Italia. Il manager ha sottolineato l’importanza dell’ascolto, della comprensione delle esigenze degli utenti e degli investimenti nelle competenze e nei processi di assistenza per costruire relazioni di fiducia nel tempo.

Fonte: TecnoAndroid