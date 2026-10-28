Caccia a Gollum, Jamie Dornan è Aragorn: omaggio a Viggo

Il Signore degli Anelli si prepara a tornare al cinema con una novità che i fan della trilogia di Peter Jackson dovranno accettare: Viggo Mortensen non vestirà più i panni di Aragorn. Il ruolo passa a Jamie Dornan, protagonista di Caccia a Gollum, il nuovo film ambientato nella Terra di Mezzo in uscita nelle sale degli Stati Uniti il 17 dicembre 2027. L’attore ha parlato apertamente della pressione che comporta raccogliere un’eredità così pesante, e lo ha fatto con parecchia umiltà.

Dornan, noto al grande pubblico per aver interpretato Christian Grey nella saga di Cinquanta sfumature di grigio e per la serie The Fall del 2013, darà volto a Grampasso. La storia si colloca prima degli eventi raccontati in La Compagnia dell’Anello, uscito nel 2001. Quel soprannome era proprio quello usato da Aragorn per nascondere le proprie origini quando guidava i Raminghi del Nord, quindi il personaggio che vedremo sullo schermo è una versione precedente rispetto a quella che il pubblico conosce.

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Le parole di Jamie Dornan su Viggo Mortensen

Il confronto con il predecessore era inevitabile e Jamie Dornan non ha cercato di schivarlo. “C’è pressione quando si prova a seguire quelle orme. Mi è stato chiesto di interpretare un ruolo iconico e lo farò al meglio delle mie possibilità. Ma per me Aragorn sarà sempre Viggo”, ha spiegato l’attore. Parole che suonano più come un omaggio che come una dichiarazione di circostanza.

Dornan ha poi aggiunto di considerare quella di Mortensen una delle sue interpretazioni preferite di tutti i tempi. “È un onore provare a recuperare almeno una parte dell’energia che lui ha dato originariamente al personaggio. Non ho alcuna intenzione di superarlo”, ha detto. Nessuna ambizione di rimpiazzare il ricordo del ramingo amato dai fan, insomma, ma il tentativo di renderne lo spirito in una fase diversa della sua vita.

Dal canto suo Mortensen, che ha interpretato l’erede di Isildur nella trilogia originale, è al corrente del cambio. A confermarlo è stato Andy Serkis, regista di The Hunt for Gollum, che lo scorso maggio aveva rivelato anche l’approvazione dell’attore. “Siamo felicissimi che Jamie faccia parte del progetto. Siamo entusiasti. E comunque lo è anche Viggo”, aveva raccontato Serkis.

La trama e il cast di The Hunt for Gollum

Il film segue Grampasso mentre tenta di catturare Sméagol prima che possa rivelare a Sauron dove si trova l’anello. Al suo fianco ci sarà Halvard, compagno d’avventura interpretato da Leo Woodall, che ha voluto spendere qualche parola di sostegno per il collega. “Adesso posso dire che il mio Aragorn è Jamie Dornan”, ha dichiarato, dando una mano a chi deve fare i conti con un paragone tanto ingombrante.

Dietro le quinte di Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum ritroviamo diversi nomi storici. Peter Jackson figura come produttore, mentre alla sceneggiatura ci sono Fran Walsh e Philippa Boyens, le stesse autrici della trilogia originale. Una continuità creativa che potrebbe rassicurare chi teme di perdere il tono dei primi film. Il cast è ricco di volti noti. Kate Winslet sarà la hobbit Marigol e Anya Taylor Joy interpreterà l’elfa Seren. Tornano invece Elijah Wood nei panni di Frodo, Ian McKellen in quelli di Gandalf e Lee Pace come Thranduil. Andy Serkis, oltre a dirigere il film, tornerà davanti alla macchina da presa per interpretare ancora una volta Gollum.

Fonte: TecnoAndroid