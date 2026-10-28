Kimi K3.1 Pro, l’IA a pesi aperti che sfida Claude negli agenti

Moonshot AI ha presentato Kimi K3.1 Pro, un nuovo modello di intelligenza artificiale con pesi aperti pensato per gestire compiti piuttosto impegnativi come la programmazione, la ricerca in ambito finanziario e perfino la creazione di contenuti tridimensionali. L’azienda cinese alza così il livello della sfida con i grandi nomi statunitensi e lo fa puntando su un terreno preciso, quello degli agenti capaci di lavorare in autonomia.

Il cuore del progetto sono infatti gli agenti software, strumenti che non si fermano a rispondere a una domanda ma eseguono intere sequenze di operazioni una dopo l’altra. Accanto a questo c’è la scelta dei pesi aperti, che per sviluppatori e imprese ha un peso strategico non da poco perché permette di integrare la tecnologia nelle proprie infrastrutture senza dover dipendere soltanto da servizi proprietari.

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Kimi K3.1 Pro, numeri e ambiti di utilizzo

Sotto il cofano il sistema adotta un’architettura Mixture of Experts (MoE) con 2,8 trilioni di parametri complessivi, di cui 104 miliardi attivi durante l’elaborazione. La finestra di contesto arriva a un milione di token e questo torna utile quando c’è da analizzare in un colpo solo grandi quantità di codice, documentazione tecnica e informazioni collegate, tutto all’interno dello stesso flusso di lavoro.

Sul fronte delle prestazioni Moonshot AI ha diffuso alcuni dati interessanti. Nel benchmark Terminal Bench 4.0, che misura la bravura degli agenti nello svolgere attività tramite terminale, Kimi K3.1 Pro ottiene il 65,7%. Si tratta di un valore superiore al 58,2% dichiarato per GPT 6 Astra di OpenAI e molto vicino al 66,4% attribuito a Claude Opus 5.5 di Anthropic. Va detto però che sono cifre comunicate dall’azienda stessa e quindi vanno lette tenendo conto delle condizioni in cui sono state raccolte.

Gli impieghi previsti vanno ben oltre lo sviluppo di applicazioni. La società segnala progressi nella modellazione parametrica con strumenti come Blender e nei flussi di lavoro CAD, oltre che nella gestione di attività finanziarie articolate. Il modello è disponibile attraverso Kimi.ai, Kimi Work, Kimi Code e tramite API, così da lasciare spazio a diversi approcci all’integrazione.

Sicurezza informatica e apertura dei pesi

Rendere pubblici i pesi di un modello così potente porta con sé qualche rischio, soprattutto per i possibili usi malevoli. Moonshot AI ha spiegato di aver eliminato i dati legati alla sicurezza informatica offensiva sia dal corpus di addestramento sia dagli ambienti usati per il reinforcement learning. L’obiettivo è ridurre la capacità del sistema di sfruttare le vulnerabilità senza però intaccare le normali funzioni di programmazione.

Nei test interni la versione modificata ha raggiunto un tasso di successo dell’81% nell’individuare e sfruttare vulnerabilità in un ambiente controllato, contro il 90,5% registrato dalla versione priva di filtri. Anche in questo caso i numeri non sono stati verificati in modo indipendente e da soli non bastano a stabilire quanto il modello sia sicuro nell’uso di tutti i giorni.

L’apertura garantisce agli sviluppatori un controllo maggiore su esecuzione e personalizzazione, ma sposta anche una parte della responsabilità su chi decide di distribuire il sistema. Le organizzazioni dovranno quindi ragionare con attenzione su permessi, isolamento degli ambienti e verifiche sugli output prima di affidare agli agenti operazioni delicate. La competizione nel settore, insomma, non si gioca più soltanto sulla qualità delle risposte ma anche sull’equilibrio tra accessibilità della tecnologia, autonomia operativa e gestione dei rischi.

Per chi attende di mettere le mani sul modello completo c’è già una data. Moonshot AI ha fissato la pubblicazione dei pesi completi di Kimi K3.1 Pro per il 4 novembre 2026.

Fonte: TecnoAndroid