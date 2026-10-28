CMF Speaker S: piccolo speaker dal design unico e personalizzabile (RECENSIONE)

Ci sono speaker Bluetooth che puntano soprattutto sulla potenza e altri che cercano di distinguersi con un design particolare, una buona portabilità e funzioni pensate per rendere l’ascolto più semplice. Il CMF Speaker S prova a combinare questi elementi in un dispositivo compatto, resistente e facile da trasportare, senza rinunciare a una dotazione tecnica interessante. Il progetto ruota attorno a un’estetica riconoscibile, a controlli fisici immediati e a una serie di funzionalità che vanno oltre la semplice riproduzione musicale.

Il risultato è uno speaker che guarda a chi vuole ascoltare musica in casa, portarla con sé durante una gita o utilizzarla all’aperto, senza dover necessariamente acquistare un dispositivo ingombrante. Tra le caratteristiche più interessanti troviamo la certificazione IP68, una manopola fisica dedicata ai controlli, il supporto ad Auracast e un’autonomia dichiarata che può raggiungere le 18 ore.

Design compatto e costruzione pensata per la mobilità

Il primo elemento che distingue il CMF Speaker S è il suo design geometrico, ispirato alla forma di un cartone del latte. Una scelta insolita rispetto alle forme cilindriche o alle classiche scocche rettangolari che caratterizzano molti prodotti della categoria. Le dimensioni sono pari a 130,5 × 85 × 44 mm, mentre il peso si ferma a 334 grammi. Numeri che lo collocano tra i dispositivi facilmente trasportabili, adatti a essere infilati nello zaino o riposti in una borsa senza occupare troppo spazio.

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La presenza del pannello rimovibile aggiunge un elemento di personalizzazione all’estetica, mentre il moschettone consente di agganciare lo speaker agli oggetti compatibili, per esempio uno zaino. Un altro punto importante è la certificazione IP68, che attesta un elevato livello di protezione contro polvere e acqua nelle condizioni previste dallo standard. Si tratta di una caratteristica utile per chi desidera utilizzare lo speaker in ambienti esterni o in situazioni in cui schizzi e polvere potrebbero rappresentare un problema.

Audio da 10 W e radiatori passivi

Dietro l’aspetto compatto del CMF Speaker S troviamo un sistema audio costruito attorno a un driver full-range da 45 mm, con una potenza nominale di 10 W RMS. La risposta in frequenza dichiarata va da 70 Hz a 20 kHz, un intervallo che copre buona parte dello spettro percepibile dall’orecchio umano. Il singolo driver è affiancato da due radiatori passivi, una soluzione utilizzata per contribuire alla resa delle basse frequenze senza ricorrere necessariamente a un sistema di dimensioni maggiori. In uno speaker compatto, infatti, la gestione dei bassi rappresenta una delle sfide principali: lo spazio disponibile è limitato e ottenere un suono pieno richiede un equilibrio tra progettazione acustica, volume interno e caratteristiche dei componenti.

La potenza di 10 W RMS colloca il dispositivo in una categoria adatta all’ascolto quotidiano e all’utilizzo in ambienti di dimensioni contenute. La resa audio è molto buona, di livello nettamente superiore alla fascia di prezzo di posizionamento, dimostrando un dettaglio e una nitidezza assolutamente invidiabili.

Manopola fisica e comandi immediati

Una delle scelte più interessanti del CMF Speaker S riguarda i controlli. In un mercato in cui molti speaker si affidano quasi esclusivamente a piccoli pulsanti, superfici touch o comandi gestiti dallo smartphone, CMF ha scelto di integrare una manopola fisica. Questo elemento permette di gestire la riproduzione, passare da una traccia all’altra, regolare il volume e intervenire sulla funzione Ultra Bass. La presenza di un controllo fisico rende l’interazione più diretta: invece di dover necessariamente prendere il telefono, è possibile intervenire sullo speaker attraverso un comando dedicato. La regolazione del volume e il controllo della riproduzione sono operazioni che si eseguono frequentemente durante l’ascolto. Per questo motivo, un’interfaccia semplice può incidere concretamente sulla comodità d’uso. La manopola contribuisce inoltre a differenziare il prodotto sul piano estetico, diventando parte integrante del suo design.

Credits: TecnoAndroid

La funzione Ultra Bass è pensata per intervenire sulla resa delle basse frequenze. È una possibilità utile per chi preferisce un suono più corposo durante l’ascolto di determinati generi musicali, pur tenendo presente che enfatizzare i bassi modifica l’equilibrio complessivo della riproduzione. La disponibilità di un comando dedicato rende questa funzione più accessibile, senza costringere l’utente a cercare ogni volta l’impostazione all’interno dell’applicazione.

Nothing X: equalizzazione e modalità Night

Il CMF Speaker S si integra con l’applicazione Nothing X, attraverso la quale è possibile intervenire su diversi aspetti dell’esperienza d’ascolto. Tra le opzioni disponibili troviamo diversi profili di equalizzazione preimpostati: Bilanciato, Più bassi, Più alti e Voce. A questi si aggiunge la possibilità di utilizzare un equalizzatore personalizzato, così da adattare la risposta sonora alle proprie preferenze. I preset rappresentano una soluzione pratica per chi non vuole modificare manualmente le singole frequenze. Il profilo Bilanciato punta a un’impostazione generale, mentre Più bassi e Più alti consentono di dare maggiore enfasi alle rispettive porzioni dello spettro. La modalità Voce è invece pensata per dare priorità alla chiarezza dei contenuti vocali.

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Chi preferisce un controllo più preciso può intervenire sull’equalizzazione personalizzata, cercando un equilibrio più adatto al proprio genere musicale o al tipo di contenuto riprodotto. L’applicazione include anche la modalità Night, progettata per l’ascolto notturno. Questa funzione è utile soprattutto quando si vuole ascoltare musica a volume contenuto, cercando di rendere la riproduzione più adatta a un ambiente tranquillo.

Stereo e Auracast Party Mode

Tra le funzioni dedicate all’ascolto condiviso troviamo la possibilità di abbinare due speaker per ottenere una configurazione stereo. La configurazione stereo è diversa dal semplice aumento del volume: quando implementata con una corretta separazione dei canali, permette di distribuire le informazioni audio tra i due speaker. Il risultato dipende naturalmente dalla disposizione dei dispositivi e dal contenuto riprodotto, ma la possibilità di creare un sistema composto da due unità offre una maggiore flessibilità rispetto all’utilizzo di un singolo prodotto.

Credits: TecnoAndroid

Il CMF Speaker S supporta inoltre Auracast Party Mode, una funzione pensata per facilitare la condivisione della riproduzione con più dispositivi compatibili. Auracast amplia le possibilità d’impiego del prodotto, affiancando alla riproduzione individuale funzioni orientate alla condivisione. La compatibilità dei dispositivi coinvolti e le modalità di configurazione restano elementi da considerare quando si vuole sfruttare questa tecnologia in un sistema più ampio.

Bluetooth 6.0 e connettività

Sul fronte della connettività, il CMF Speaker S integra Bluetooth 6.0, una versione recente dello standard wireless. Il produttore dichiara una portata superiore a 100 metri in spazio libero, un valore da interpretare nelle condizioni specificate: muri, ostacoli, interferenze e caratteristiche dei dispositivi collegati possono ridurre sensibilmente la distanza effettiva.

Il prodotto supporta inoltre la connessione doppia, che permette di collegare due dispositivi. Questa possibilità torna utile quando lo speaker viene condiviso tra più persone o quando si desidera passare da una sorgente audio all’altra senza dover ripetere ogni volta l’intera procedura di associazione. Sono presenti anche Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair, due tecnologie pensate per semplificare l’abbinamento con i dispositivi compatibili. Fast Pair agevola la connessione con gli apparecchi Android supportati, mentre Swift Pair svolge un ruolo analogo nell’ecosistema Windows.

Credits: TecnoAndroid

A completare la dotazione troviamo NFC, che può rendere più immediata l’interazione con dispositivi compatibili, e il supporto all’audio tramite USB-C. Per quest’ultimo viene dichiarata una latenza inferiore a 60 ms. La latenza indica il ritardo tra il segnale inviato dalla sorgente e la sua riproduzione: contenerla può essere utile durante la visione di video o in altri scenari in cui la sincronizzazione tra immagini e suono è importante.

Batteria da 2.600 mAh e autonomia dichiarata

L’alimentazione è affidata a una batteria da 2.600 mAh, per la quale CMF dichiara un’autonomia massima di 18 ore. Come accade per tutti gli speaker portatili, è importante considerare questo dato come un valore massimo dichiarato dal produttore, non come una durata garantita in qualsiasi situazione.

Credits: TecnoAndroid

L’autonomia effettiva può cambiare in base al volume, al tipo di contenuto riprodotto, all’equalizzazione selezionata, all’eventuale utilizzo delle funzioni dedicate ai bassi e alle condizioni ambientali. Un ascolto a volume elevato, per esempio, può comportare consumi diversi rispetto a una riproduzione più moderata. Per questo motivo, il dato delle 18 ore va letto insieme alle condizioni del test utilizzato per ottenerlo.

La ricarica completa richiede circa 2,5 ore utilizzando un alimentatore da 5 V e 3 A, secondo le indicazioni fornite. Il produttore dichiara inoltre che una ricarica di 10 minuti può garantire fino a un’ora di riproduzione.

CMF Speaker S: conclusioni

Il CMF Speaker S cerca di distinguersi attraverso un insieme di caratteristiche che vanno oltre la semplice potenza audio. Il design geometrico, il pannello rimovibile, il moschettone e la certificazione IP68 definiscono un prodotto pensato per la mobilità, mentre il peso di 334 grammi ne favorisce il trasporto quotidiano.

La configurazione acustica da 10 W RMS, con driver full-range da 45 mm e due radiatori passivi, è accompagnata da strumenti per personalizzare l’ascolto. L’equalizzatore integrato in Nothing X, i diversi preset e la modalità Night permettono di adattare il suono alle preferenze individuali e alle situazioni d’uso. La manopola fisica aggiunge un’interfaccia diretta, mentre la possibilità di abbinare due unità e il supporto ad Auracast ampliano le opzioni per l’ascolto condiviso.

Il prodotto è particolarmente adatto a chi cerca uno speaker compatto, resistente e facile da trasportare, senza rinunciare a funzioni di personalizzazione e a una connettività articolata. Chi, invece, mette al primo posto la riproduzione delle frequenze più profonde o ha bisogno di sonorizzare ambienti molto grandi dovrebbe valutare con attenzione le dimensioni e la configurazione acustica, senza basarsi soltanto sulla potenza nominale.

Un altro aspetto da non sottovalutare è il prezzo, difatti CMF Speaker S by Nothing viene commercializzato ad un listino di soli 69 euro, una spesa davvero minima per un prodotto dal design unico, materiali e resa audio di assoluta qualità.