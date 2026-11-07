Samsung One UI 9 arriva su Galaxy A34 5G, novità anche per S25

Samsung porta avanti la distribuzione della One UI 9 e di altri aggiornamenti software sui propri smartphone, coinvolgendo modelli molto diversi tra loro. In queste ore i nuovi firmware stanno raggiungendo Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, ma anche Galaxy A34 5G, Galaxy A15 4G, Galaxy A06 5G e il resistente Galaxy XCover7. Si va quindi dalla fascia alta fino ai dispositivi più economici e a quelli pensati per gli ambienti di lavoro più impegnativi.

Galaxy S25, in Italia arriva il secondo aggiornamento di ottobre

Per la famiglia Galaxy S25 si tratta del secondo pacchetto di ottobre, che ora è disponibile anche nel nostro Paese. La distribuzione era partita nei giorni scorsi dalla Corea del Sud e già allora era emerso un dettaglio curioso, perché le patch di sicurezza sono rimaste ferme a quelle del mese precedente.

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In Italia stanno arrivando i firmware S93*BXXUDDZJB e il peso del download non è affatto trascurabile. Su Galaxy S25 Ultra si sfiorano infatti i 715 MB. Lo stesso aggiornamento era già approdato in precedenza su altri modelli della casa coreana, come la serie Galaxy S26 e i pieghevoli Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8.

Sul contenuto vero e proprio Samsung non ha fornito spiegazioni dettagliate. Il changelog parla soltanto di miglioramenti alla stabilità e all’affidabilità del sistema. Considerando che il produttore non ha aspettato il rilascio successivo con le patch di novembre, è possibile che ci fosse una certa urgenza nel correggere qualche criticità.

One UI 9 e Android 17 sbarcano su Galaxy A34 5G

Decisamente più corposo il pacchetto destinato a Galaxy A34 5G. Lo smartphone di fascia media sta ricevendo, sempre a partire dalla Corea del Sud, la One UI 9 basata su Android 17 con il firmware A346NKSUFGZJ8, che richiede un download di quasi 3 GB. Non tutte le funzioni viste sulle serie Galaxy S e Galaxy Z sono presenti, eppure le novità restano numerose.

Il pannello rapido diventa più flessibile e permette di riorganizzare i controlli, modificare le dimensioni dei cursori di luminosità e volume e quelle del lettore multimediale, oltre a separare il pulsante della modalità audio dal cursore del volume. Il player musicale guadagna nuove animazioni e arriva un indicatore blu nella parte alta dello schermo che segnala quando un’app accede alla posizione. Toccandolo nel pannello rapido si scopre quale applicazione la sta usando. Debutta anche il menu Garanzia e assistenza, utile per controllare la copertura e accedere a strumenti diagnostici, mentre per bloccare il telefono in fretta basta premere insieme Volume giù e il tasto laterale oppure toccare il tasto di accensione nel pannello rapido. In questo modo lo sblocco successivo non accetta i dati biometrici.

Grande spazio poi per Samsung Health, completamente ridisegnata con grafici più chiari e una schermata Home personalizzabile per categorie come Attività, Sonno, Mindfulness e Nutrizione. Si possono registrare umore e pasti anche tramite fotocamera, analizzare le tendenze su base oraria, giornaliera o settimanale e tenere d’occhio la salute del cuore con un punteggio quotidiano basato su sonno, esercizio fisico, IMC e carico vascolare. Completano il quadro il carico cardio, l’Indice di fitness calcolato su cinque parametri, il tracker dell’udito e nuove opzioni per il monitoraggio del ciclo.

Anche Bixby si rinnova con un widget per la schermata Home e una gestione delle conversazioni più ordinata, che consente di cercarle, rinominarle, fissarle o cancellarle tutte in una volta. Sul fronte dell’accessibilità compaiono l’ingrandimento del testo con un tocco, le scorciatoie da tastiera fisica, opzioni aggiuntive per i tasti mouse e la funzione Seleziona per parlare, che legge ad alta voce un elemento senza attivare del tutto TalkBack. Proprio TalkBack potrà ora essere aggiornato direttamente dal Play Store. C’è infine un orologio della schermata di blocco dal look più pulito, che si adatta allo sfondo. Le patch di sicurezza incluse sono quelle di ottobre 2026, già arrivate anche in Italia.

Fonte: TecnoAndroid