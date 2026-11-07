Chery Tiggo X7, il SUV svelato attorno a un falò con i clienti

Un campeggio, un falò acceso e una platea di clienti arrivati da ogni parte del mondo. È questa la cornice scelta da Chery per mostrare in anteprima la Tiggo X7, il primo modello della nuova famiglia Tiggo X e un SUV che il marchio cinese ha deciso di sviluppare insieme a chi lo guiderà davvero.

La presentazione si è svolta lungo Longshan Road a Wuhu, all’interno del Chery International User Summit 2026, durante un workshop dedicato alla cocreazione e intitolato «For Family». La scelta non è casuale. L’obiettivo dichiarato dalla casa automobilistica è raccogliere opinioni e abitudini di guida reali, così da orientare lo sviluppo di questa vettura e dei futuri modelli della gamma.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Una presentazione attorno al fuoco con i clienti protagonisti

Credits: TecnoAndroid

Niente slide aziendali e nessun discorso calato dall’alto. A Wuhu il debutto della Tiggo X7 ha preso la forma di un confronto informale attorno al fuoco, organizzato lungo tre direttrici ben precise chiamate Dream Life, Dream Car e Dream Share.

Nel corso della giornata i partecipanti hanno raccontato le proprie esigenze quotidiane e le aspirazioni legate alla mobilità. Osservando dal vivo il nuovo SUV hanno provato a disegnare l’identikit dell’auto familiare ideale, per poi discutere delle tendenze attese nei prossimi anni. La provenienza geografica così varia e la diversa composizione dei nuclei familiari hanno portato sul tavolo un ventaglio di punti di vista molto eterogeneo, che è esattamente ciò che il costruttore cercava.

Com’è fatta la nuova Chery Tiggo X7

Il costruttore la definisce un Family Comfort Exploration SUV e l’accompagna con il claim «Explore Together, Enjoy Anywhere». L’idea di fondo è spingersi oltre il semplice utilizzo in città, portando il concetto «For Family» anche nelle gite fuoriporta del fine settimana, quando la strada asfaltata a un certo punto finisce.

Sul fronte del design Chery ha confermato linee squadrate e proporzioni chiaramente pensate per il fuoristrada. Dentro l’abitacolo trova spazio una plancia dall’architettura avvolgente, con tasti fisici studiati per essere usati in modo immediato anche solo al tatto e una combinazione su più livelli di luci e rivestimenti.

Interessante anche il capitolo dedicato a dinamica e sicurezza. La Tiggo X7 dispone di un sistema specifico di gestione della trazione per affrontare i fondi più difficili, di airbag multipli e della guida assistita di Livello 2. A questo si aggiunge un dispositivo di controllo della stabilità tarato per intervenire nel caso in cui uno pneumatico scoppi all’improvviso ad alta velocità.

Le prime impressioni raccolte a Wuhu

I commenti arrivati a caldo sul prato di Longshan Road si sono concentrati su alcuni dettagli precisi. La calandra ha convinto per il suo equilibrio visivo, giudicata imponente ma mai sproporzionata. Promossi anche i cerchi e la parte posteriore, considerati coerenti con l’anima da fuoristrada del veicolo.

Secondo diversi clienti presenti la Tiggo X7 avrebbe tutte le carte in regola per allargare il bacino d’utenza del brand e cambiarne la percezione complessiva. Tra i destinatari principali sono state individuate le coppie del ceto medio e le famiglie con figli impegnati in attività sportive, due profili che chiedono spazio, versatilità e una certa voglia di muoversi.

L’incontro di Wuhu ha così dato forma concreta al tema guida del summit, «Together. For Family». Per Chery l’efficacia di un’auto per la famiglia non si misura in laboratorio ma sul campo. Le indicazioni emerse dal dialogo con la community verranno ora utilizzate per rifinire la Tiggo X7 e per impostare i prossimi progetti della serie Tiggo X.

Fonte: TecnoAndroid