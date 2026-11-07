Hyundai Italia, Francesco Colonnese è il nuovo Presidente e CEO

Hyundai Italia si prepara ad affrontare una nuova fase della propria crescita con un cambio ai vertici. Francesco Colonnese è stato nominato Presidente e CEO di Hyundai Motor Company Italy, incarico che assumerà ufficialmente il 9 novembre 2026. La nomina arriva dopo il periodo di gestione ad interim affidato ad Andrea Crespi, attuale Vicepresidente Sales and Service di Hyundai Motor Europe.

Colonnese riporterà direttamente a Xavier Martinet, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe, e avrà il compito di guidare le attività del marchio in uno dei mercati più importanti per il gruppo a livello continentale. La responsabilità comprenderà anche Genesis, il brand premium di Hyundai, con l’obiettivo di accompagnarne e consolidarne la crescita in Italia.

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Una nuova fase per Hyundai e Genesis in Italia

Il cambio al vertice arriva in un momento importante per il marchio coreano. Nel corso del 2027 è infatti previsto un profondo rinnovamento della gamma, con il debutto di nuovi modelli destinati a rafforzare la presenza di Hyundai sul mercato italiano. La strategia continuerà a puntare su un’offerta articolata di motorizzazioni e su un approccio all’innovazione che coinvolge anche ambiti tecnologici al di fuori del settore automobilistico.

Per Colonnese le priorità saranno soprattutto tre: rafforzare il rapporto con la rete dei concessionari, migliorandone la redditività, sostenere una crescita duratura basata sui clienti e sul valore delle vetture nel tempo e valorizzare le competenze delle persone che lavorano in Hyundai Italia. La rete commerciale avrà un ruolo centrale nel nuovo percorso. Nelle prime settimane del mandato, il manager incontrerà direttamente i concessionari sul territorio e ascolterà i dipendenti della filiale italiana. Da questi confronti nasceranno le nuove linee guida strategiche e commerciali, che saranno condivise con la rete all’inizio del 2027.

Il percorso professionale di Francesco Colonnese

Colonnese porta con sé oltre 15 anni di esperienza internazionale maturata in aziende multinazionali attive nei settori automotive, finanziario e dell’intrattenimento. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di responsabilità crescente, concentrandosi in particolare sullo sviluppo commerciale, sulla gestione del cambiamento e sui processi di trasformazione aziendale. La sua esperienza nel settore automobilistico è iniziata anche attraverso il gruppo FCA. Dalla fine del 2019 ha guidato le attività B2B in Spagna, assumendo successivamente la responsabilità di Alfa Romeo nella penisola iberica durante una fase di trasformazione del marchio. In seguito, all’interno di Stellantis, ha diretto il Business Development europeo di Lancia, contribuendo al rilancio internazionale del brand e alla costruzione della sua presenza commerciale in sei mercati europei al di fuori dell’Italia.

All’inizio del 2024 è passato al gruppo Chery, contribuendo al lancio e alla crescita di OMODA JAECOO in Spagna. Dopo aver guidato le attività commerciali nel Paese, dalla metà del 2025 ha assunto il ruolo di Vice Presidente Iberia, diventando il primo manager non cinese a raggiungere questa posizione all’interno del gruppo.

Le aspettative del gruppo per il mercato italiano

Xavier Martinet ha accolto positivamente la nomina, sottolineando il peso strategico dell’Italia per la crescita europea di Hyundai e il contributo che Colonnese potrà offrire grazie alla sua esperienza internazionale. Il manager ha inoltre ringraziato Andrea Crespi per il lavoro svolto durante la fase di transizione. Il nuovo Presidente e CEO ha dichiarato di voler iniziare il proprio incarico ascoltando concessionari e dipendenti, per individuare insieme gli aspetti da consolidare e quelli da migliorare. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente Hyundai e accompagnare lo sviluppo di Genesis, facendo leva sulla rete commerciale e sulle competenze interne in un settore automobilistico attraversato da profondi cambiamenti.

Fonte: TecnoAndroid