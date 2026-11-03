Redmi M100 Pro ufficiale: un Note 14 Pro 5G con nuovo nome?

Xiaomi allarga in fretta la sua nuova famiglia di smartphone economici e presenta ufficialmente Redmi M100 Pro, fratello maggiore del modello omonimo con cui la serie aveva debuttato quest’estate. Si tratta di un midrange a tutti gli effetti, sia per collocazione sul mercato sia per scheda tecnica, ma basta guardarlo un attimo per avere una netta sensazione di già visto. Tutto lascia pensare infatti che sotto il nuovo nome si nasconda un Redmi Note 14 Pro 5G rimarchiato e ritoccato in qualche dettaglio.

L’idea di rispolverare un prodotto già noto non è del tutto nuova per il marchio. Anche M100 nella versione base, quella arrivata qualche mese fa, è un parente davvero stretto di Redmi 17 5G. Con la variante Pro il gioco si ripete, stavolta puntando un gradino più in alto in termini di prestigio e dotazione.

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Una scheda tecnica da fascia media senza sorprese

Il pezzo forte del dispositivo è il display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione di 2.712 x 1.220 pixel e frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120 Hz. La luminosità di picco tocca i 3.000 nit, la protezione è affidata al vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 e i bordi laterali sono leggermente curvi, un dettaglio che in questa fascia di prezzo dà al telefono un aspetto più curato.

A muovere il tutto c’è il processore MediaTek Dimensity 7300 Ultra, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR4X e da 256 GB di memoria interna UFS 2.2. Il comparto fotografico posteriore conta tre sensori, cioè una camera principale da 50 megapixel, un’ultragrandangolare da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel. Sul fronte, per selfie e videochiamate, trova posto un sensore da 20 megapixel.

Non manca la certificazione IP68 contro polvere e acqua, una caratteristica sempre gradita. La batteria ha una capacità di 5.500 mAh e supporta la ricarica cablata fino a 45 W, mentre il lettore di impronte digitali è integrato sotto lo schermo. Per l’audio ci sono gli speaker stereo, con un motorino lineare che si occupa del feedback aptico.

La connettività è completa e comprende 5G, WiFi, Bluetooth 5.4, NFC e perfino il blaster a infrarossi, comodo per usare lo smartphone come telecomando. Le colorazioni disponibili sono quattro (nero, bianco, ciano e viola con effetto pelle) e il software è Xiaomi HyperOS.

Le differenze con Redmi Note 14 Pro 5G e il prezzo

Mettendo a confronto i due modelli emergono solo piccolissime variazioni. La batteria di M100 Pro è un po’ più capiente, visto che l’originale si fermava a 5.100 mAh, e anche il chip di archiviazione sembra leggermente più recente rispetto all’UFS 2.1 montato da Redmi Note 14 Pro 5G. Per il resto le specifiche coincidono quasi del tutto, e lo stesso vale per il design.

Viene spontaneo chiedersi perché Xiaomi abbia deciso di riportare sugli scaffali uno smartphone lanciato più di 18 mesi fa. Una spiegazione certa non c’è, ma non si può escludere che l’azienda avesse semplicemente ancora delle rimanenze di magazzino da smaltire, magari riconfezionandole sotto un’etichetta nuova.

Sul fronte della distribuzione appare molto probabile che M100 Pro rimanga confinato al mercato cinese. Il prezzo della versione da 256 GB è di 2.499 renminbi, che al cambio attuale corrispondono a circa 335 euro. Al momento non è chiaro se arriverà anche una variante con 512 GB di memoria.

Fonte: TecnoAndroid