Samsung trionfa al Lucca Comics & Games 2026: si chiude con il botto il sipario sulla nuova gamma di monitor gaming Odyssey

La kermesse toscana più importante d’Europa dedicata al mondo del videogioco, del fumetto e della cultura pop si è conclusa ieri a Lucca, lasciando in eredità un vero e proprio terremoto tecnologico nel settore dell’hardware da gioco. Tra i protagonisti assoluti che hanno dominato la scena tra le mura storiche della città c’è Samsung Electronics, che ha scelto proprio il palcoscenico del Lucca Comics & Games 2026 per svelare in grande stile la sua rivoluzionaria lineup di monitor Odyssey 2027.

Una line-up che riscrive le regole della velocità e dell’immersione

L’evento di presentazione, battezzato per l’occasione “#PlaySamsung: The Next Era of Gaming Displays”, ha catalizzato l’attenzione di migliaia di appassionati, cosplayer e addetti ai lavori accorsi in Toscana, mostrando dal vivo dispositivi che spostano radicalmente i confini prestazionali del gaming competitivo e immersivo.

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Tra i modelli che hanno rubato la scena spiccano:

Odyssey OLED G9 (Modello G95SJ) : Il primo monitor gaming al mondo da 49 pollici con risoluzione DQHD e un impressionante refresh rate di 360 Hz. Dotato di un pannello QD-OLED di quinta generazione con tecnologia Penta Tandem™, vanta un’efficienza superiore e una luminosità di picco fino a 1.300 nit. Grazie alla Dual Mode, i giocatori possono scegliere tra la visualizzazione ultra-wide a 360 Hz o spingersi fino a 720 Hz in formato Dual HD.

: Il primo monitor gaming al mondo da 49 pollici con risoluzione e un impressionante refresh rate di 360 Hz. Dotato di un pannello di quinta generazione con tecnologia Penta Tandem™, vanta un’efficienza superiore e una luminosità di picco fino a 1.300 nit. alla i giocatori possono scegliere tra la visualizzazione ultra-wide a 360 Hz o spingersi fino a 720 Hz in formato Dual HD. Odyssey OLED G8 (Modello G80SJ) : Un concentrato di potenza da 32 pollici in risoluzione 4K che introduce la Triple Mode, permettendo di alternare tra UHD a 360 Hz, QHD a 520 Hz e FHD a 680 Hz. Il tutto protetto dalla tecnologia Samsung Glare Free, che abbatte i riflessi della luce ambientale.

: Un concentrato di potenza da 32 pollici in che introduce la Triple Mode, permettendo di alternare tra UHD a a Hz e a Hz. Il tutto protetto dalla tecnologia Samsung Glare Free, che abbatte i riflessi della luce ambientale. Odyssey OLED G7 (Modello G75SJ) : Il primo display OLED curvo (1000R) da 42 pollici in formato 16:9, pensato per offrire un’esperienza cinematografica totale e avvolgente nei titoli open world e nei giochi di ruolo.

: Il curvo (1000R) da in formato 16:9, pensato per offrire un’esperienza cinematografica totale e avvolgente nei titoli open world e nei giochi di ruolo. Odyssey G6 (Modello G60H): Progettato specificamente per gli eSport e i professionisti degli FPS, questo schermo da 27 pollici sbalordisce con un refresh rate record di ben 1.100 Hz in HD (e fino a 600 Hz in QHD).

Partnership d’eccezione: HDR10+ Gaming e l’esplosione del 3D

Samsung non si è limitata all’hardware puro, ma ha infiammato i fan presenti alla manifestazione lucchese annunciando un’espansione massiccia delle tecnologie visive avanzate. Tra queste spicca la collaborazione strategica con Activision Blizzard per l’integrazione di HDR10+ Gaming nello sviluppo di Call of Duty: Modern Warfare 4, con l’obiettivo di portare lo standard su oltre 20 titoli AAA nel corso del prossimo anno.

Grandi consensi hanno raccolto anche le dimostrazioni pratiche del supporto Odyssey 3D, testate direttamente sul campo con titoli di altissimo profilo come Cyberpunk 2077 e Cronos: The New Dawn, capaci di restituire ai visitatori una profondità spaziale e una tridimensionalità sbalorditive senza la necessità di occhiali dedicati.

Con la chiusura trionfale di questa edizione del Lucca Comics & Games, Samsung consolida ulteriormente la sua posizione di leader incontrastato nel mercato globale dei monitor gaming — un primato che detiene saldamente da sette anni consecutivi — aprendo ufficialmente le porte a una nuova era tecnologica per i videogiocatori di tutto il paese.

Fonte: TecnoAndroid