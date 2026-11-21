Il lancio mondiale di GTA 6 ha spinto Sam Houser, presidente e cofondatore di Rockstar Games, a fare qualcosa di piuttosto insolito per lui. Il producer ha diffuso una rara dichiarazione ufficiale per celebrare l’uscita del gioco e lanciare uno sguardo al futuro della serie, lasciando intendere che il percorso è tutt’altro che concluso. Mentre altri dirigenti di peso dello studio avevano già rilasciato interviste sul titolo, Houser era rimasto in disparte come sempre. Notoriamente poco incline alle apparizioni pubbliche, ha scelto proprio questo traguardo per spiegare le intenzioni della compagnia e suggerire che ci sia ancora parecchio in arrivo.

La lettera di Sam Houser ai giocatori

Nel messaggio rivolto al pubblico il dirigente ripercorre le radici creative dello studio e la visione che ha accompagnato il ritorno a Leonida e a Vice City. Il punto di partenza è la filosofia stessa su cui è nata la software house, e le sue parole sono queste.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

“Rockstar Games è stata fondata sulla convinzione che i videogiochi potessero raggiungere lo stesso prestigio di ogni altra forma di narrazione, diventare essenziali per la cultura moderna ed essere concepiti come storie e mondi che continuano a vivere insieme a tutti noi.”

Poi il discorso si sposta sul nuovo capitolo. “Questa settimana, Grand Theft Auto torna a Leonida e nella Vice City dei giorni nostri. Sebbene molte cose siano cambiate e il tempo sia passato, un aspetto resta immutato: abbiamo cercato di creare un’esperienza capace di superare le vostre aspettative, dimostrando al contempo di cosa sia capace questo medium e perché crediamo che i videogiochi siano così speciali.” Il presidente si rivolge sia ai fan storici sia a chi si avvicina alla saga per la prima volta. “Che possiate ripercorrere il vostro viaggio fino a questo titolo attraverso l’intera serie o che stiate provando Grand Theft Auto per la prima volta, questa è una storia ambientata in un mondo pieno di possibilità e sta a voi, come giocatori, plasmare il modo in cui prende forma e si conclude.”

La chiusura della lettera è quella che ha acceso di più la fantasia della community. “Ci auguriamo che vi sembri al tempo stesso familiare e completamente nuova e, soprattutto, speriamo che vi divertiate. Vi siamo incredibilmente grati per tutto ciò che fate per celebrare i videogiochi. Non vediamo l’ora di condividere queste esperienze con voi per molti altri anni ancora. Grazie, Sam Houser.”

Quei “molti altri anni” e il nodo di GTA Online

Già il semplice fatto che Houser abbia preso pubblicamente la parola rappresenta una notizia. Il riferimento a “molti altri anni” di esperienze targate Rockstar però è destinato ad alimentare l’entusiasmo dei fan, che guardano già alle prossime mosse dell’azienda e in particolare a un possibile nuovo GTA Online.

Pur offrendo centinaia di ore di contenuti nella sua esperienza base, GTA 6 porta con sé moltissime ipotesi sulla componente online, data per scontata ma ancora mai annunciata. Fino a questo momento lo studio non ha speso una sola parola sulla prossima incarnazione della modalità multigiocatore, anche se gli appassionati si aspettano novità prima o poi.

Del resto i numeri parlano chiaro. La versione attuale di GTA Online, legata a GTA 5, ha generato incassi per circa 4,5 miliardi di euro dal suo debutto nel 2013. L’arrivo di una nuova iterazione sembra quindi più una questione di tempi che di possibilità, anche se restano del tutto avvolte nel mistero sia le differenze rispetto all’esperienza attuale sia la sorte del servizio già esistente.

Fonte: TecnoAndroid