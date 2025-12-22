Samsung: l’update del di Google Play è nuovamente in ritardo

A quanto pare i dispositivi Samsung sono in ritardo, non parliamo di consegne bensì di aggiornamenti, questa volta però la responsabilità non è di Samsung bensì di Google, per chi non lo sapesse Google oltre al classico canale di aggiornamento maggiore che include Android e gli aggiornamenti di sicurezza ha anche un ulteriore canale che riguarda gli aggiornamenti di sistema Google play, questi aggiornamenti nello specifico servono ad aggiornare parti del sistema operativo introducendo correggi di sicurezza, elementi aggiuntivi ad alcune funzionalità e comunque parti minoritarie del sistema.

Questa funzionalità è arrivata da Android 10 e da sempre accompagna tutti i dispositivi dotati del sistema operativo di Google, la società ovviamente rilascia periodicamente aggiornamenti in modo da mantenere tutti i dispositivi sempre aggiornati alle ultime versioni, a quanto pare però con i dispositivi Samsung c’è qualche problema.

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Aggiornamenti in ritardo

Nonostante i dispositivi Pixel abbiano già ricevuto gli aggiornamenti di sicurezza di dicembre e si accingano a ricevere quelli di gennaio 2026 insieme agli aggiornamenti di sistema 2026, i dispositivi Samsung sono ancora fermi agli aggiornamenti di sistema dei mesi di luglio, agosto e settembre, questi ultimi infatti non sono ancora arrivati e i dispositivi che se la passano peggio sono i dispositivi pieghevoli che sono fermi a luglio.

Non è la prima volta che assistiamo a questa tipologia di ritardo e di fatto non si sa bene il motivo, quello che si capisce è che però spesso questi ritardi subentrano quando Samsung è in procinto di rilasciare una nuova versione della propria interfaccia grafica, ovviamente non è nulla di troppo grave dal momento che non stiamo parlando degli aggiornamenti di sicurezza che se assenti esporrebbero l’utente a numerosi rischi, fatto sta che però i device Samsung nello specifico sono rimasti indietro, sicuramente gli update arriveranno nel corso dei prossimi giorni o delle prossime settimane e probabilmente da quel momento la situazione sui normalizzerà.