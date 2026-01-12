Samsung: le motivazioni dietro l’assenza di aggiornamenti Google Play

Di recente, molti utenti Samsung hanno notato un’assenza sui loro dispositivi. Si tratta dell’assenza di aggiornamenti di sistema Google Play. Per molti smartphone e tablet dell’azienda, infatti, l’ultima versione disponibile si ferma a settembre 2025, o addirittura a mesi precedenti. Ciò anche se l’aggiornamento della One UI risulta aggiornato e le patch di sicurezza sono regolari. A tal proposito, Samsung ha deciso di fare un po’ di chiarezza e promette l’arrivo, a breve, di diverse novità. Gli aggiornamenti di sistema Google Play non sono la stessa cosa delle patch di sicurezza o dei major update di Android. Sono un canale separato con cui Google aggiorna componenti importanti del sistema operativo senza la necessità di rilasciare un aggiornamento completo. Il problema è che, mentre sui Google Pixel le novità di dicembre e gennaio 2026 sono già disponibili da settimane, gli utenti Samsung restano fermi.

Samsung spiega cosa c’è dietro il ritardo degli aggiornamenti Google Play

Non è la prima volta che succede, ritardi del genere tendono a verificarsi soprattutto verso fine anno. A tal proposito, Samsung è intervenuta ufficialmente per spiegare cosa sta succedendo. L’azienda ha confermato il ritardo e ha specificato che la sospensione temporanea degli aggiornamenti Google Play serve a evitare problemi nei dispositivi che ricevono importanti aggiornamenti della One UI. In pratica, la priorità è garantire stabilità e sicurezza, anche a costo di rallentare l’arrivo delle novità. La buona notizia è che un nuovo aggiornamento di sistema Google Play è previsto entro gennaio 2026, quindi la situazione potrebbe sbloccarsi tra poco.

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C’è però un dettaglio da non trascurare: con l’arrivo dell’aggiornamento One UI 8.5, attualmente in beta sui Galaxy S25 e attesa nel corso del primo trimestre, c’è il rischio che i ritardi possano ripresentarsi. Un po’ di pazienza, insomma, ma vale la pena tenere d’occhio il telefono. Verificare quale versione di sistema Google Play è presente sul proprio smartphone è semplice: basta andare in “Impostazioni” e “Informazioni sul telefono” per poi cliccare su “Informazioni software“. Qui è disponibile selezionare “Aggiornam. sistema Google Play“.