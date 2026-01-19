Samsung Internet su One UI 8.5 cambia: piccoli dettagli che migliorano l’uso

Con l’arrivo di One UI 8.5, Samsung continua a lavorare su quelle modifiche apparentemente minori che, nell’uso reale, finiscono per pesare molto sull’esperienza complessiva. Il riposizionamento del tasto dedicato all’apertura dei nuovi tab in Samsung Internet rientra perfettamente in questa filosofia. Spostare un comando dalla parte alta a quella inferiore dello schermo significa adattarsi a un modo di usare lo smartphone che è ormai consolidato. Una mano sola, pollice protagonista e display sempre più grandi. Prima, raggiungere il pulsante “+” richiedeva spesso un cambio di presa o l’uso della seconda mano, interrompendo la fluidità della navigazione. Ora il comando diventa immediato, più vicino alle dita e coerente con altre scelte di design già viste su One UI.

Questa modifica non stravolge l’aspetto del browser, ma agisce sul comfort, riducendo quei piccoli attriti che si accumulano durante una giornata di utilizzo intenso. Samsung sembra aver ascoltato le abitudini degli utenti, trasformando un gesto frequente in un’azione più naturale. È un esempio concreto di come l’attenzione ai dettagli possa tradursi in una percezione di maggiore qualità, anche senza introdurre nuove funzioni spettacolari. Nel mondo Android, dove spesso si punta a novità evidenti, questa scelta racconta una strategia più sobria ma efficace, orientata alla continuità e alla coerenza dell’esperienza.

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Samsung Internet e One UI 8.5: usabilità prima delle funzioni extra

Oltre allo spostamento del tasto per i nuovi tab, l’aggiornamento di Samsung Internet inserito nella beta di One UI 8.5 sembra muoversi lungo una linea di affinamento generale. Anche se non sono state annunciate rivoluzioni evidenti, è plausibile che il browser riceva miglioramenti legate alle prestazioni e alla stabilità.

In questo contesto, Samsung Internet rappresenta un tassello importante, perché è uno dei primi strumenti che l’utente utilizza appena accende il dispositivo. Migliorare l’accessibilità dei comandi principali significa rendere più immediata l’interazione, soprattutto per chi utilizza spesso la navigazione a schede multiple. In più, questa scelta va nella stessa direzione intrapresa da altri browser mobile, che da tempo privilegiano controlli posizionati nella parte bassa dello schermo. Samsung, adottando una soluzione simile, rafforza la sensazione di familiarità per chi passa da un’app all’altra.

L’aggiornamento, per ora limitato alle versioni di test, anticipa un cambiamento che probabilmente arriverà presto anche sulla release stabile. Per molti utenti potrebbe sembrare un dettaglio secondario, ma nel lungo periodo è proprio questo tipo di intervento a costruire un’esperienza più solida, intuitiva e meno faticosa. Samsung dimostra così di voler evolvere il suo software non solo aggiungendo funzioni, ma anche semplificando i gesti quotidiani.