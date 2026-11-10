Samsung Internet su DeX: interfaccia da PC con One UI 9.5

Con One UI 9.5 Samsung sembra pronta a cambiare in modo piuttosto deciso il volto del proprio browser. Le prime versioni Beta del nuovo software lasciano intravedere infatti una vera interfaccia desktop per Samsung Internet, progettata per entrare in funzione quando lo smartphone lavora in modalità DeX. L’obiettivo dell’azienda coreana appare abbastanza chiaro. Si tratta di avvicinare la navigazione sui monitor esterni a quella dei classici browser per computer, andando oltre la semplice apertura delle versioni desktop dei siti dentro il solito layout pensato per il telefono.

Finora, in effetti, l’approccio era rimasto a metà strada. Le pagine potevano anche presentarsi nella loro veste completa, ma tutto ciò che stava intorno, dai comandi ai menu, conservava l’impostazione nata per lo schermo di uno smartphone. Ed è proprio su questo aspetto che il colosso di Seul vorrebbe intervenire con il prossimo aggiornamento del suo browser.

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Cosa cambia per chi collega uno smartphone Galaxy a un monitor

Oggi chi utilizza uno smartphone Galaxy collegato a uno schermo esterno deve spesso accontentarsi di un’interfaccia mobile adattata a una superficie più ampia. In alternativa c’è la possibilità di attivare la modalità desktop dei singoli siti, una soluzione che funziona ma che non restituisce davvero la sensazione di lavorare davanti a un PC. Il risultato è un’esperienza utilizzabile, certo, però lontana da quella offerta dai programmi di navigazione tradizionali.

Con la nuova interfaccia le cose dovrebbero cambiare parecchio. Quando Samsung Internet verrà eseguito in ambiente DeX, il browser riorganizzerà i propri elementi in maniera diversa rispetto a quanto accade sul telefono. One UI 9.5 potrebbe così portare un’esperienza più completa, capace di sfruttare meglio le dimensioni dei monitor esterni e il multitasking a finestre, due caratteristiche che rappresentano il cuore stesso della modalità DeX.

Non si parla quindi di un semplice adattamento grafico. L’idea è quella di dare al browser una forma pensata appositamente per gli schermi grandi, invece di limitarsi a stirare quella mobile fino a occupare tutto lo spazio disponibile.

Barra laterale e pannello dedicato a Galaxy AI

Tra le novità più interessanti spicca una barra laterale molto simile a quella già presente nella versione Windows di Samsung Internet. Un elemento che chi usa il browser sul computer conosce bene e che, una volta trasferito su DeX, contribuirebbe a rendere l’ambiente di navigazione più familiare per chi è abituato a lavorare su un PC.

Accanto a questa aggiunta dovrebbe arrivare anche un pannello dedicato a Galaxy AI, visualizzato a fianco della pagina web durante la navigazione. Al suo interno troveranno posto diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Sarà possibile riassumere i contenuti, tradurre le pagine, ascoltare ad alta voce i passaggi principali di un testo e rivolgere domande direttamente all’assistente, il tutto senza abbandonare il sito che si sta consultando.

Fonte: TecnoAndroid