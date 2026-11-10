Google Play services di novembre: Family Hub e novità per Wallet

Con gli aggiornamenti di sistema Google di novembre 2026 arrivano su Android parecchie novità che riguardano soprattutto Google Play services, il Play Store e il componente Play system update. Come ogni mese le note di rilascio abbracciano un ecosistema piuttosto vasto, che parte da smartphone e tablet e arriva fino a Wear OS, Google TV e Android TV, Android Auto e PC. Una parte delle funzioni è pensata per gli utenti finali mentre un’altra si rivolge direttamente agli sviluppatori. C’è però un dettaglio da tenere a mente, perché la comparsa di una voce nel changelog non coincide con una disponibilità immediata e alcune funzionalità impiegano mesi prima di raggiungere tutti.

Il cosiddetto Google System è formato da una lunga lista di app proprietarie. Tra queste figurano Android AICore, Android System Intelligence, Android System SafetyCore, Android System WebView, Google Play Protect Service, Private Compute Services, Quick Share Extension, SIM Manager e i controlli parentali di sistema, oltre ovviamente a Play services e Play Store. Per verificare la presenza di nuove versioni basta aprire le Impostazioni e toccare il proprio nome in alto per entrare nei servizi Google (sui Pixel), poi spostarsi nella scheda Tutti i servizi, aprire Privacy e sicurezza e infine selezionare Servizi di sistema.

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Google Play services, dall’età dell’utente al nuovo Android Family Hub

La versione 26.44 di Play services, distribuita dal 9 novembre, introduce una API per conoscere la fascia d’età di chi utilizza il dispositivo, disponibile su auto, telefoni, TV e smartwatch. Sui telefoni diventa più semplice partecipare alle esperienze che coinvolgono più dispositivi, mentre su tutte le piattaforme arrivano interventi sui servizi di gestione del sistema per migliorare la stabilità. Android Auto riceve anche ottimizzazioni dedicate alle prestazioni e gli sviluppatori, sia Google sia di terze parti, trovano nuovi strumenti legati alle utilità.

Il capitolo più interessante per chi usa lo smartphone ogni giorno riguarda però Google Wallet. Ora è possibile utilizzare Traveler QR all’interno del portafoglio digitale e aggiungere, tramite Google Home, chiavi residenziali compatibili con lo standard Matter Aliro per abitazioni unifamiliari.

Un passo indietro, la versione 26.43 rilasciata il 2 novembre porta l’Android Family Hub, uno spazio dedicato agli strumenti di gestione familiare inserito direttamente nelle Impostazioni di Android. Sul fronte della connettività compare il backup automatico di foto e video da un dispositivo Android a un computer Windows sfruttando Quick Share, accompagnato da registri di qualità più dettagliati per auto, telefoni e TV. Anche Google Password Manager cambia comportamento, visto che durante l’importazione di password e passkey in conflitto permette di scegliere manualmente quali credenziali mantenere. Completano il quadro nuovi strumenti per gli sviluppatori legati a posizione e contesto, correzioni ai servizi di sicurezza ed emergenza, aggiornamenti alle carte fedeltà di Wallet e miglioramenti di sistema su autonomia, connettività, prestazioni, privacy, sicurezza, stabilità e capacità di aggiornamento.

Play Store tra suggerimenti AI e promemoria per Play Protect

Anche il Google Play Store si muove con due versioni nel giro di una settimana. La 54.0, pubblicata il 9 novembre, aggiunge suggerimenti contestuali basati sull’intelligenza artificiale nelle pagine di dettaglio degli eventi LiveOp a evento singolo. Arrivano inoltre aggiornamenti in tempo reale sullo stato di accesso e uscita dei giocatori per Play Games Services, mentre alcuni utenti selezionati potranno ricevere promozioni Play Points legate alle nuove sottoscrizioni.

La versione 53.9, datata 2 novembre, punta invece sulla sicurezza e sulla scoperta dei giochi. Su telefoni e PC compare un promemoria nel caso in cui Play Protect resti disattivato per un certo periodo. Le schede dei giochi si arricchiscono poi di riepiloghi immediati che mostrano lo stile di gioco, una sintesi delle recensioni e l’attività della community, così da avere un’idea chiara del titolo ancora prima di installarlo.

Fonte: TecnoAndroid