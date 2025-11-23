Samsung, in arrivo i primi dati sul suo nuovo Exynos 2600

Samsung potrebbe aver fatto un passo in avanti per quanto riguarda il mondo dei semiconduttori. Sono trapelati i primi dati e dettagli relativi al nuovo Exynos 2600 sviluppato dall’azienda sudcoreana.

Si tratta del primo system-on-a-chip (Soc) realizzato con il processo produttivo a 2 nm. Nell’eterna rivalità tra i modelli Exynos e gli Snapdragon sviluppati da Qualcomm, Samsung sfoggia adesso un’arma importante con il nuovo modello. Il nuovo processore utilizzerà infatti la tecnologia GAA, ovvero Gate-All-Around, che dovrebbe migliorare sensibilmente l’efficienza energetica del dispositivo.

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In realtà non ci sono molti dati a riguardo, ma ci si limita all’essenziale. Se ne saprà probabilmente di più con l’uscita del processore, che dovrebbe essere utilizzato nella serie dei nuovi smartphone Galaxy S26.

Samsung Exynos 2600: ecco i primi dettagli

Secondo quanto dichiarato il nuovo Exynos 2600 di Samsung dovrebbe offrire, rispetto al modello precedente, un miglioramento del 5% per quanto riguarda le prestazioni, un guadagno dell’8% in efficienza energetica, e per finire anche una riduzione del 5% nell’area del chip.

Nonostante i dati riportati rappresentino un ottimo passo in avanti, c’è comunque cautela intorno al nuovo processore. Possono infatti esserci alcuni rischi legati alla concorrenza, essendo questo settore estremamente competitivo, ma anche a livello tecnologico e di strategia. Però, un aspetto che va considerato come praticamente cruciale e indispensabile per il nuovo processore di Samsung é lo yield. Inizialmente le prove di produzione avevano parlato del 30% di rendimento, ma durante lo sviluppo, questa percentuale è salita quasi al 60%.

Samsung sembra davvero puntare su una crescita solida e misurata su questo mercato, visto che il processo a 2 nm è un ottimo punto di partenza, anche se il suo pieno potenziale richiederà ancora del lavoro e del tempo. Secondo le indiscrezioni il lancio di Exynos 2600 dovrebbe essere legato a quello dei Galaxy S26, che dovrebbero essere lanciati sul mercato a metà febbraio del 2026.