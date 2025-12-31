Samsung Galaxy Z Trifold resiste al test di JerryRigEverything (ma non senza cicatrici)

L’ultimo arrivato nella famiglia dei pieghevoli Samsung, il Galaxy Z Trifold, è finito sotto le “attenzioni” del celebre youtuber JerryRigEverything, noto per i suoi test di resistenza estremi. Il risultato? Un dispositivo che conferma la raffinatezza ingegneristica di Samsung ma anche i limiti strutturali di un design tanto ambizioso quanto fragile.

Una sfida ingegneristica con un prezzo da pagare

Il Galaxy Z Trifold, presentato a inizio dicembre, rappresenta il culmine dell’esperienza Samsung nel campo dei dispositivi pieghevoli. Tre pannelli, un meccanismo di chiusura doppio e uno spessore ridotto a 3,9 mm fanno del TriFold un capolavoro tecnologico. Tuttavia, più un prodotto è complesso, più aumenta il rischio di compromessi in termini di solidità e durabilità.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

. L’esposizione del display alla fiamma diretta di un accendino, classico rituale dei video del creator americano, ha portato a danni permanenti: i pixel del pannello si sono “bruciati” in pochi secondi, lasciando chiazze scure indelebili. Anche la resistenza ai graffi si è rivelata modesta, soprattutto sul retro in plastica lucida, che si è segnato facilmente.

Polvere, sabbia e pieghe estreme: i punti deboli del TriFold

La seconda parte del test ha messo in crisi le cerniere: l’introduzione di sabbia e polvere fine nei meccanismi ha subito causato scricchiolii e frizioni durante l’apertura. Nonostante Samsung abbia integrato sensori per rilevare la corretta chiusura e meccanismi di protezione migliorati, la tenuta alle particelle solide resta uno dei punti più delicati del design pieghevole.

Ma è la prova di piegatura inversa quella che ha decretato il momento più critico. Quando il dispositivo è stato forzato nel senso opposto rispetto alla normale chiusura, il telaio in Armour Aluminum si è spezzato lungo la linea delle antenne, e il display interno si è spento all’istante. Un cedimento netto, che conferma la maggiore fragilità rispetto al più collaudato Galaxy Z Fold 7, capace invece di sopravvivere a una pressione simile.

Test estremi, ma risultati comunque dignitosi

Nonostante il dramma scenico del video, va ricordato che i test di JerryRigEverything non riflettono le condizioni d’uso reali. Samsung dichiara che il TriFold è stato sottoposto a prove basate sull’impiego quotidiano, e garantisce resistenza fino a 200.000 cicli di apertura e chiusura.

Un test indipendente ha comunque confermato oltre 144.000 piegature senza danni funzionali: un risultato più che rispettabile per un prodotto di prima generazione in questa categoria.

In sostanza, il Galaxy Z Trifold non è “indistruttibile”, ma neanche fragile come potrebbe sembrare dai video virali.