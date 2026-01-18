Samsung Galaxy Z Fold 8: sparisce la piega dello schermo?

Per il mondo dei pieghevoli c’è un elemento che continua a far parlare di sé: la piega sul display. Ecco perché le ultime indiscrezioni su Samsung stanno facendo così tanto rumore. Sembra, infatti, che l’azienda coreana potrebbe essere pronta a compiere il salto definitivo.

Secondo quanto riportato da ZDNet Korea, il nuovo Galaxy Z Fold 8 potrebbe essere il primo pieghevole Samsung completamente privo della classica piega centrale. Un traguardo che fino a poco fa sembrava quasi utopico, ma che ora appare più concreto. Ciò soprattutto considerando che Samsung ha già mostrato tale tecnologia durante il CES 2026. Il segreto starebbe in una revisione profonda della struttura del pannello. In particolare, Samsung avrebbe lavorato sul modo in cui i vari strati del display vengono incollati e assemblati, rendendo l’intero sistema meno rigido e più “elastico” nella chiusura. Ciò permetterebbe allo schermo di piegarsi senza creare quelle deformazioni permanenti che, nel tempo, danno origine alla famigerata piega.

Samsung: il nuovo Galaxy Z Fold 8 arriva senza piega?

L’obiettivo è offrire un’esperienza visiva indistinguibile da quella di un display classico, anche a telefono completamente aperto.

C’è però un dettaglio che invita alla cautela. Sempre secondo ZDNet Korea, Samsung non avrebbe ancora dato il via libera definitivo all’adozione di tale tecnologia sul Fold 8. Il motivo non è tecnico, ma economico. Prima di prendere una decisione finale, l’azienda dovrà valutare attentamente i costi di produzione, già messi sotto pressione dall’aumento dei prezzi di alcuni componenti chiave, come le memorie.

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Samsung si troverebbe quindi davanti a un classico bivio: spingere sull’innovazione, accettando costi più elevati, oppure limare qualche ambizione per mantenere il prezzo entro limiti considerati sostenibili. La speranza, ovviamente, è che il nuovo display non venga sacrificato. Se il Galaxy Z Fold 8 dovesse davvero arrivare sul mercato con uno schermo senza piega, non sarebbe solo un passo avanti per Samsung, ma un segnale fortissimo per l’intero settore dei pieghevoli.