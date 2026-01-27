Samsung alle Olimpiadi di Cortina 2026 con il Galaxy Z Flip7 Olympic Edition

Siamo ormai agli sgoccioli: le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sono pronte a partire e Samsung si fa trovare pronta come sempre. In occasione dell’evento mondiale, ecco infatti una versione speciale di uno dei suoi pieghevoli più recenti. Il Galaxy Z Flip7 Olympic Edition sarà consegnato a circa 3.800 atleti olimpici e paralimpici provenienti da quasi 90 Paesi, accompagnandoli per tutta la durata dei Giochi, dalla permanenza nel Villaggio Olimpico fino alle competizioni.

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Per Samsung questa è una tradizione di lunga data, coltivata anche in questo caso con uno smartphone dal formato compatto e iconico, pensato per essere pratico nella vita quotidiana degli atleti e allo stesso tempo rappresentativo dell’evento.

Un ruolo centrale anche sul podio

Il Galaxy Z Flip7 Olympic Edition non sarà solo un omaggio simbolico. Lo smartphone avrà un ruolo ufficiale durante le cerimonie grazie al Victory Selfie, una funzione già vista alle Olimpiadi estive di Parigi 2024 e che debutta ora per la prima volta ai Giochi Invernali. Gli atleti potranno scattare in autonomia una foto direttamente sul podio, immortalando il momento della vittoria.

Per la prima volta, la funzione viene estesa anche alle competizioni di squadra, consentendo a tutti i membri di partecipare allo scatto. A questo si affianca il Victory Profile, una serie di ritratti realizzati con Galaxy S25 Ultra che raccontano storie, passioni e personalità di alcuni atleti appartenenti ai Comitati Olimpici Nazionali.

Design esclusivo e dotazione dedicata

Dal punto di vista tecnico, la Olympic Edition ricalca la scheda del modello standard, ma si distingue per una finitura esclusiva. Il vetro posteriore adotta un blu ispirato all’azzurro italiano, abbinato a una cornice metallica dorata che richiama l’eccellenza sportiva. È inclusa anche una cover magnetica trasparente con motivo ad alloro, simbolo di vittoria, insieme a wallpaper dedicati a Milano Cortina 2026.

Samsung ha inoltre preinstallato applicazioni pensate per la vita in trasferta, come l’app ufficiale dei Giochi, la Galaxy Athlete Card per lo scambio di contatti, IOC Hotline e PinQuest. Ogni dispositivo include una SIM 5G con 100 GB di traffico dati.

Tra le funzioni software, particolare rilievo hanno quelle basate sull’AI, come la modalità interprete, utile per superare le barriere linguistiche all’interno di un villaggio olimpico internazionale.