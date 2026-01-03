Gli aggiornamenti software sono spesso sinonimo di nuove funzionalità e miglioramenti, ma talvolta possono introdurre problemi inattesi. È quello che sta accadendo ai possessori di Samsung Galaxy Watch4 Classic dopo l’installazione di One UI 8 Watch, l’ultima versione dell’interfaccia personalizzata di Samsung basata su Wear OS 6. Ciò che doveva essere un passo avanti nella gestione dell’orologio e dei sensori si è trasformato, per alcuni utenti, in una fonte di frustrazione quotidiana.

Sensori in tilt e problemi di rilevamento del polso

Le segnalazioni degli utenti sono piuttosto chiare: dopo l’aggiornamento, il Galaxy Watch4 Classic mostra difficoltà nel rilevamento del polso. Alcuni utenti riportano che il sistema indica che l’orologio non è indossato, bloccando le letture dei sensori quando lo schermo si spegne. In pratica, attività di monitoraggio quotidiano come frequenza cardiaca, ossigenazione e tracciamento del sonno risultano inaffidabili. Un caso riportato sul forum ufficiale Samsung da un utente indiano descrive una situazione curiosa: indossando l’orologio “al contrario”, con la cassa sul palmo del polso, o tenendo un dito sui sensori, il dispositivo sembra tornare a funzionare correttamente. Questo tipo di workaround, però, è poco pratico e mette in evidenza un problema più profondo di compatibilità tra One UI 8 Watch e il modello in questione.

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Batteria, quadranti e Always On Display: problemi collaterali

Oltre ai sensori, alcuni utenti lamentano un consumo anomalo della batteria, che si scarica più velocemente del normale, e anomalie nella gestione dei quadranti e della funzionalità Always On Display. Si tratta di piccoli dettagli che, sommati ai problemi di rilevamento, rendono l’esperienza quotidiana meno affidabile e può indurre incertezza su quando conviene aggiornare. È interessante notare come il problema sembri legato soprattutto alle prime unità aggiornate: le segnalazioni più frequenti provengono da regioni come India e Asia, probabilmente dove il rollout è iniziato prima rispetto all’Europa e al resto del mondo.

Consigli per gli utenti: aggiornare o aspettare?

Alla luce di queste difficoltà, la scelta per i possessori del Galaxy Watch4 Classic non è semplice. Da un lato, One UI 8 Watch porta miglioramenti estetici e funzionali, come una maggiore integrazione con lo smartphone, nuove gesture e un’interfaccia più moderna; dall’altro, introduce malfunzionamenti che compromettono la rilevazione dei dati biometrici, uno dei punti di forza di questo smartwatch. La raccomandazione degli esperti e della community è quindi di attendere eventuali fix da parte di Samsung, piuttosto che procedere immediatamente con l’aggiornamento. Una strategia prudente, che evita di trovarsi con uno smartwatch meno affidabile di prima, in attesa che gli sviluppatori rilascino patch correttive.

Il bilancio dell’update

One UI 8 Watch rappresenta un passo in avanti a livello di design e funzionalità, ma per il Galaxy Watch4 Classic l’esperienza utente sembra essere temporaneamente compromessa. Questo episodio mette in luce quanto sia delicato il bilanciamento tra nuove funzioni, compatibilità hardware e affidabilità dei sensori, elementi fondamentali per un wearable che punta a monitorare salute e attività quotidiane.