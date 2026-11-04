Samsung Galaxy S27 Pro e Ultra saranno veramente diversi?

Le prime cover per Galaxy S27 Pro e Ultra sono già in vendita su Amazon, anche se Samsung non ha ancora presentato ufficialmente nulla della sua prossima generazione di top di gamma. Gli accessori sono comparsi sia negli Stati Uniti sia nel Regno Unito, e qualche proposta si trova perfino sullo store italiano. Non è certo la prima volta che succede nel mondo degli smartphone, eppure fa sempre un certo effetto imbattersi in una custodia pensata per un telefono che, almeno sulla carta, ancora non esiste.

Il fenomeno è ormai ricorrente. Il mercato degli accessori corre più veloce dei produttori di telefoni e cerca di tagliare il traguardo prima di tutti, senza aspettare annunci o conferme. Per chi segue da vicino le novità di casa Samsung, questi prodotti comparsi in anticipo diventano anche un piccolo segnale di quanto si stia muovendo attorno alla nuova famiglia Galaxy S27.

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Cosa si trova già su Amazon negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Italia

Sulla versione statunitense di Amazon sono spuntate almeno due inserzioni dedicate a Galaxy S27 Pro. La prima riguarda una custodia in TPU, il classico materiale plastico morbido molto diffuso in questa categoria di prodotti, proposta in cinque colori tra cui vino, verde scuro e blu cielo. La seconda è invece una cover in silicone, disponibile in sei diverse colorazioni. Le date di spedizione stimate oscillano tra il 10 e il 23 novembre.

Spostandosi oltremanica lo scenario cambia leggermente e i riflettori si accendono su Galaxy S27 Ultra. Su Amazon UK compaiono custodie magnetiche antiurto, modelli in silicone e cover a portafoglio, con consegne previste già a partire da fine ottobre. Una varietà piuttosto ampia, che copre un po’ tutte le esigenze, da chi cerca una protezione robusta a chi preferisce avere carte e documenti sempre a portata di mano.

Anche su Amazon Italia non mancano alcune alternative sia per Galaxy S27 Pro sia per Galaxy S27 Ultra. Segno che i produttori di accessori si stanno muovendo su più mercati nello stesso momento, con largo anticipo rispetto al debutto dei telefoni.

Perché queste custodie vanno prese con le pinze

C’è però una precisazione importante da fare. I produttori di custodie riescono spesso a ottenere in anticipo informazioni sulle dimensioni dei dispositivi non ancora annunciati, ed è proprio questo che permette loro di farsi trovare pronti nel giorno del lancio. Avere a disposizione le misure di massima, però, non equivale affatto a conoscere il progetto finale.

Queste cover, in altre parole, non rispecchiano necessariamente il design definitivo dei nuovi smartphone Samsung. Fino alla presentazione ufficiale il rischio che qualche dettaglio venga modificato resta sempre concreto, e chi decidesse di acquistare oggi una custodia per Galaxy S27 Ultra o Galaxy S27 Pro lo farebbe in buona sostanza al buio, senza la certezza che si adatti perfettamente al telefono una volta arrivato nei negozi.

Quando arriva la serie Galaxy S27

Sul fronte delle tempistiche le indiscrezioni puntano a un lancio a gennaio 2027, con la possibilità di un piccolo slittamento a febbraio. Del resto Samsung presenta tradizionalmente i nuovi Galaxy S a inizio anno, quindi all’appuntamento con la nuova gamma mancano ancora parecchi mesi.

Nel frattempo qualche dettaglio sui prossimi modelli è già emerso. Circolano informazioni su batterie e ricarica di Galaxy S27 Ultra e Galaxy S27 Pro, e si parla anche del possibile arrivo del DC dimming al posto del PWM, una novità che molti utenti aspettano da tempo.

Fonte: TecnoAndroid