Samsung Galaxy S26 Ultra: la connettività satellitare è pronta all’arrivo

Il lancio della serie Galaxy S26 è ormai vicino e le informazioni sui nuovi modelli continuano a emergere dai registri degli enti di certificazione. L’ultimo indizio riguarda Galaxy S26 Ultra, protagonista di un documento pubblicato dall’ente cinese 3C e condiviso dall’insider Abhishek Yadav. Il file contiene un dettaglio rilevante: la presenza della connettività satellitare almeno per il modello destinato al mercato cinese.

Si tratta di una funzione attesa da tempo nel mondo Android di fascia alta. Il supporto satellitare consentirebbe l’invio di messaggi o della propria posizione ai servizi di emergenza nei luoghi dove non è disponibile la rete cellulare. Rimane, per ora, un punto interrogativo la disponibilità della stessa funzione nelle unità vendute in Europa, dettaglio che sarà chiarito soltanto al momento della presentazione ufficiale.

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Ricarica più veloce, batteria invariata e niente caricatore in confezione

La certificazione 3C evidenzia anche altri aspetti della scheda tecnica. La capacità della batteria resta stabile a 5.000 mAh, valore adottato da diverse generazioni del modello Ultra. L’evoluzione riguarda invece la ricarica: Galaxy S26 Ultra potrà raggiungere 60 watt via cavo, un incremento rispetto ai 45 watt del modello attuale. Come accade ormai da anni, il caricabatterie non sarà incluso nemmeno nella confezione destinata al mercato cinese.

Le indiscrezioni più recenti suggeriscono inoltre che la gamma S26 introdurrà una ricarica wireless magnetica nativa, novità che andrebbe a modernizzare ulteriormente il comparto energetico dei nuovi flagship.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 e conferme dai documenti FCC

Ulteriori verifiche tecniche arrivano dai registri FCC negli Stati Uniti, che confermano l’utilizzo del chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy per la versione Ultra. La scelta era già considerata la più probabile, ma il passaggio presso l’ente americano consolida definitivamente l’indicazione.

Con queste informazioni, il quadro appare sempre più definito: Galaxy S26 Ultra manterrà la sua impostazione tradizionale ma introdurrà funzionalità cruciali, come la connettività satellitare nelle varianti compatibili e una gestione energetica più moderna.