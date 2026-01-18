Samsung Galaxy S26 Ultra in arrivo con Privacy Display

Manca ormai relativamente poco tempo al debutto ufficiale sul mercato mobile dei nuovi smartphone di punta del colosso sudcoreano Samsung. Ci stiamo riferendo ovviamente ai prossimi Samsung Galaxy S26 e, come da tradizione, saranno annunciati diversi dispositivi di questa famiglia. Secondo gli ultimi rumors, però, il modello che farà più parlare di sé sarà quello più prestante, ovvero il prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra. Quest’ultimo dovrebbe infatti vantare delle caratteristiche di rilievo, tra cui addirittura il Privacy Display.

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Samsung Galaxy S26 Ultra con anche il Privacy Display?

I rumors delle ultime ore hanno rivelato dei dettagli interessanti sul prossimo top di gamma Samsung Galaxy S26 Ultra. Come già accennato in apertura, si è parlato in rete della presenza di un Privacy Display. Si tratta di una nuova funzionalità che dovrebbe per l’appunto strizzare l’occhio alla privacy degli utenti.

Grazie alla presenza della tecnologia Magic Flex Pixel, il nuovo smartphone dell’azienda permetterà di rendere visibile il display solo all’utente, in modo da proteggere la sua privacy da occhi indiscreti. Questa tecnologia è stata annunciata durante la famosa fiera mondiale di tecnologia del Mobile World Congress di Barcellona tenutasi nel corso del 2024. Ora sembra però essere pronta per essere utilizzata dal colosso Samsung sul suo prossimo smartphone top di gamma.

La nuova funzionalità del Privacy Display sarà introdotta sul prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra grazie alla presenza dei display OLED di ultima generazione prodotti proprio da Samsung Display. In questo modo, i contenuti multimediali dello smartphone saranno visibili solo all’utente che lo sta utilizzando. Questa è una funzionalità che al giorno d’oggi è possibile ottenere con delle pellicole protettive. Queste vanno però irrimediabilmente a ridurre la luminosità del pannello. Con l’implementazione della nuova funzionalità da parte di Samsung, però, non sarà necessario utilizzare nessuna pellicola e la luminosità del pannello non ne risentirà in alcun modo.