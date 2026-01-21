Samsung Galaxy S26 Ultra: il prezzo non aumenterà, ma c’è un “però”

Il filo conduttore che collegherà la prossima gamma Galaxy S26 di Samsung con quella attuale sarà molto corto, a tal punto da non distanziare le due line-up così tanto quanto qualcuno crede. La buona notizia inoltre è che il top di gamma, Galaxy S26 Ultra, dovrebbe confermare il prezzo dell’attuale flagship.

Prezzo ufficiale invariato, ma il contesto è cambiato

L’idea di mantenere fermo il listino rappresenta, almeno sulla carta, un segnale di continuità da parte di Samsung. Nella pratica, però, il prezzo consigliato raramente coincide con quanto viene realmente speso al momento del lancio. Negli ultimi anni, infatti, i top di gamma del produttore coreano sono sempre stati accompagnati da promozioni molto aggressive, tra sconti diretti, incentivi per i preordini e formule di trade-in particolarmente vantaggiose.

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È proprio su questo terreno che potrebbe arrivare il cambiamento più rilevante per Galaxy S26 Ultra.

Meno promozioni al lancio e spesa reale più alta

Secondo quanto riportato da iNews24, Samsung starebbe valutando una riduzione significativa delle offerte legate al debutto del nuovo modello. L’obiettivo sarebbe compensare il mancato aumento del prezzo di listino, limitando però i benefici che in passato hanno reso più accessibile l’acquisto iniziale.

Tra le ipotesi più concrete c’è la possibile eliminazione della promozione che consente di acquistare il taglio di memoria superiore allo stesso prezzo di quello inferiore, una leva molto apprezzata dagli utenti. A questo si potrebbero aggiungere bonus di permuta meno generosi e sconti più contenuti sullo store ufficiale, con un impatto diretto sulla cifra finale pagata a parità di configurazione.

Attesa per i dettagli sul mercato italiano

Al momento non è chiaro quanto incisive saranno queste riduzioni e in che misura verranno applicate nei singoli Paesi. Le strategie promozionali, come spesso accade, potrebbero variare sensibilmente da un mercato all’altro. Per l’Italia sarà necessario attendere l’evento del 25 febbraio, quando emergerà un quadro più preciso delle iniziative previste. Lo scenario, in ogni caso, appare coerente con l’attuale equilibrio del mercato e con le pressioni sui costi che stanno coinvolgendo l’intero settore.