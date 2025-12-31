Samsung Galaxy S26 e S26 Ultra, eccoli nei primi dummy

Con l’imminente arrivo del nuovo anno, tutti gli amanti del mondo Android non possono che attendere con ansia l’arrivo della nuova serie di smartphone top di gamma del colosso sudcoreano Samsung. Ci stiamo riferendo alla prossima serie top denominata Samsung Galaxy S26, che dovrebbe essere annunciata in veste ufficiale sul mercato proprio a gennaio 2026. In queste ultime ore il noto leaker del settore OnLeaks ha pubblicato sui social le foto ritraenti i primi dummy di questi device.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Samsung Galaxy S26, il leaker OnLeaks pubblica le foto dei primi dummy in azione

In queste ultime ore il noto leaker del settore OnLeaks ha pubblicato in rete le immagini dei primi dummy dei nuovi smartphone di casa Samsung. Come già accennato in apertura , ci ariano riferendo ai nuovi Samsung Galaxy S26. Da queste immagini, possiamo quindi avere una ulteriore conferma sulle presunte specifiche tecniche.

Dalle immagini in questione, possiamo innanzitutto notare come l’azienda abbia deciso di cambiare leggermente il design rispetto ai modelli della precedente serie. Sui nuovi smartphone troveremo infatti un look in linea generale più rotondeggiante, con i bordi più tondi. Oltre a questo, a cambiare sarà sicuramente il look del modulo fotografico.

Sugli attuali smartphone della gamma Samsung Galaxy S25 abbiamo sul retro i sensori fotografici separati tra loro e leggermente rialzati sulla scocca. Così non sarà, invece, sui nuovi modelli dell’azienda. Per i nuovi Samsung Galaxy S26, infatti, troveremo un unico modulo fotografico di forma ovale dove saranno collocati verticalmente i vari sensori fotografici. Questo look va così a riprendere quanto ha fatto l’azienda con il suo nuovo smartphone pieghevole, ovvero il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 7.

Le immagini di OnLeaks ci hanno rivelato due delle future colorazioni. Nella colorazione nera, in particolare, il modulo fotografico ha lo stesso colore della backcover, mentre nelle altre colorazioni quest’ultimo risulta leggermente differente.