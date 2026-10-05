Amazon rinnova Kindle, Paperwhite e Colorsoft con un nuovo design

Un display completamente a filo, scocche con colorazione uniforme fino ai bordi e una struttura interna riprogettata: Amazon rinnova la famiglia Kindle intervenendo sul design e sulla costruzione dei suoi e-reader. La nuova generazione comprende Kindle, Kindle Paperwhite e Kindle Colorsoft, con differenze precise tra i tre modelli. La gamma introduce inoltre nuove colorazioni, tra cui viola ube, azzurro alpino, verde acqua e grafite, mentre per la prima volta arriva la tonalità porpora sugli e-reader. Amazon ha ripensato la struttura del display utilizzando uno stack invertito, una soluzione che permette di eliminare i bordi rialzati e ottenere una superficie completamente uniforme. Anche il colore della scocca si estende ora su fronte e retro, mentre alcuni modelli adottano una costruzione in alluminio.

Kindle diventa più compatto e arriva anche in alluminio

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Il nuovo Kindle con display da 6 pollici è il modello più compatto mai realizzato nella gamma. Dispone di 16 GB di spazio di archiviazione e offre fino a sei settimane di autonomia, mentre l’apertura dei libri è dichiarata fino al 30% più veloce rispetto alla generazione precedente. La nuova struttura del display ha richiesto una revisione dell’integrazione tra schermo, illuminazione frontale e strati touch. Anche in questo caso la scocca utilizza materiali riciclati e la batteria integra cobalto riciclato al 100%. Il modello è disponibile nelle colorazioni viola ube e grafite, con prezzi a partire da 154,99 euro.

Per la prima volta, Kindle è disponibile anche con una scocca posteriore in alluminio. Questa versione mantiene il formato compatto e il display a filo, ma utilizza una struttura realizzata per l’80% in alluminio riciclato con finitura opaca.

La variante con 32 GB di memoria costa 194,99 euro ed è disponibile in grafite e verde acqua.

Kindle Paperwhite punta su contrasto e autonomia

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Il nuovo Kindle Paperwhite interviene soprattutto sull’esperienza di lettura. Il dispositivo è più sottile e leggero rispetto alla generazione precedente, è impermeabile e dispone di una luce calda regolabile. L’autonomia arriva fino a 12 settimane con una singola carica. Il display utilizza un backplane con transistor a film sottile in ossido ed è il più grande mai realizzato per Kindle Paperwhite, oltre a raggiungere il più elevato rapporto di contrasto mai ottenuto dalla serie.

La versione con 16 GB è disponibile in grafite a partire da 209 euro. La Signature Edition porta invece lo spazio di archiviazione a 32 GB, aggiunge una scocca posteriore in alluminio, illuminazione frontale con regolazione automatica, ricarica attraverso il nuovo supporto con pogo pin e la possibilità di cambiare pagina con un doppio tocco.

La Signature Edition viene proposta nelle colorazioni grafite e verde acqua a 259,99 euro, mantenendo uno spessore inferiore rispetto alla precedente generazione.

Kindle Colorsoft porta il colore sugli e-reader

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Con Kindle Colorsoft Amazon punta sulla lettura a colori attraverso un display progettato per offrire tonalità simili alla resa della carta, evitando i riflessi più intensi tipici dei tablet. La tecnologia viene pensata per contenuti come copertine, guide di viaggio, fumetti e graphic novel. Il display utilizza una guida luminosa a LED al nitruro, progettata per aumentare luminosità e resa cromatica senza compromettere i dettagli.

Il backplane in ossido e le forme d’onda personalizzate intervengono invece sulle prestazioni e sul contrasto, sia con contenuti a colori sia con quelli in bianco e nero. La struttura del display è stata completamente riprogettata e utilizza la tecnologia di stampa inversa adottata sull’intera nuova famiglia. La guida luminosa integra micro-deflettori per ridurre la dispersione e migliorare l’uniformità, mentre un rivestimento ottico ultrasottile contribuisce alla nitidezza.

La versione da 16 GB in grafite parte da 299,99 euro. La Colorsoft Signature Edition aggiunge scocca in alluminio, 32 GB, illuminazione frontale automatica, doppio tocco per voltare pagina e ricarica tramite supporto con pogo pin. È disponibile in grafite e porpora a 329,99 euro.

Arrivano anche nuovi accessori per la lettura

Insieme ai nuovi e-reader, Amazon amplia l’offerta con accessori pensati per rendere più semplice la gestione del dispositivo durante la lettura. Kindle Click, venduto a 34,99 euro, è un telecomando wireless compatto per cambiare pagina senza toccare direttamente lo schermo. È compatibile con i nuovi Kindle e con tutti i modelli lanciati dal 2024 in poi. La custodia magnetica per il cambio pagina costa 79,99 euro e integra pulsanti fisici VoltaPagina. È progettata per Paperwhite Signature Edition e Colorsoft Signature Edition e utilizza una connessione tramite pogo pin. Per gli stessi due modelli è disponibile anche il supporto di ricarica con aggancio magnetico, proposto a 54,99 euro, che permette di mantenere l’e-reader in posizione verticale durante la ricarica.

Completano la nuova gamma le custodie, disponibili da 44,99 euro, realizzate in tessuto lavorato a maglia, materiale di origine vegetale o pelle premium goffrata. Per i Kindle con scocca in alluminio sono inoltre previste custodie magnetiche sottili.

Kindle e la versione con scocca in alluminio sono disponibili su Amazon.it, mentre Kindle Paperwhite e Kindle Colorsoft vengono introdotti progressivamente attraverso il preordine.

Fonte: TecnoAndroid