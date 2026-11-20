Google ha deciso di separare la cronologia di Gemini dall’addestramento dei modelli AI, e per chi usa quotidianamente l’assistente è un cambiamento tutt’altro che marginale. Fino a oggi infatti le due cose viaggiavano insieme come un pacchetto unico. Chi voleva tenere traccia delle proprie chat doveva accettare che quei contenuti venissero sfruttati per migliorare i modelli, mentre chi preferiva proteggere la propria privacy era costretto a spegnere tutto, rinunciando però alla possibilità di riprendere una vecchia conversazione. Un compromesso piuttosto scomodo, che adesso lascia spazio a due scelte indipendenti.

Il punto di partenza è l’impostazione chiamata Attività delle app di Gemini, che finora gestiva in un colpo solo sia il salvataggio delle chat sia il loro impiego per allenare l’intelligenza artificiale. Questa voce sta venendo sostituita da due controlli distinti, anche se non è detto che siano già comparsi sul dispositivo di tutti.

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Come funzionano i due nuovi controlli

Il primo interruttore si chiama semplicemente Attività e stabilisce per quanto tempo le conversazioni vengono conservate. C’è però un dettaglio da tenere a mente. Disattivandolo, le chat future restano comunque archiviate per circa 2 mesi per motivi operativi, cioè per rispondere alle richieste, elaborare i feedback e tutelare il servizio, anche con il supporto di revisori umani. Prima di questa modifica la finestra era decisamente più stretta, con 24 ore per il contesto della chat e 72 ore per le funzioni di protezione.

Il secondo controllo riguarda invece l’addestramento vero e proprio. Qui l’utente può decidere se il contenuto delle proprie chat, testi e allegati compresi, debba servire a perfezionare Gemini oppure no. E questa scelta non dipende più da quanto a lungo si vuole conservare lo storico dei dialoghi. Le due leve, insomma, si muovono ognuna per conto proprio.

Tradotto nella pratica, diventa finalmente possibile mantenere la cronologia delle conversazioni senza cedere quei dati all’allenamento dei modelli. Una combinazione che fino a poco tempo fa semplicemente non esisteva e che rende l’esperienza quotidiana molto più flessibile, soprattutto per chi utilizza l’assistente per lavoro o per progetti lunghi da riprendere a distanza di giorni.

Tempi di distribuzione e cosa sapere sui dati

Il rollout della novità è già partito e proseguirà nelle prossime settimane, quindi non tutti vedranno subito le nuove opzioni nelle impostazioni. Google sta comunque informando gli utenti tramite email, in modo da segnalare il cambiamento a chi non frequenta spesso i menu dedicati alla riservatezza.

Si tratta di un passo nella direzione giusta, anche se conviene ricordare un aspetto importante. Pure con l’addestramento disattivato, le informazioni restano sui server di Google per quei due mesi previsti per ragioni operative. Chi punta al controllo più rigoroso possibile sui propri dati dovrà quindi spegnere entrambe le opzioni, accettando di perdere lo storico delle chat. Resta il fatto che la versione gratuita di Gemini offre adesso una possibilità di scelta che tra i servizi concorrenti non si trova con la stessa facilità.

Fonte: TecnoAndroid