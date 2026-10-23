Samsung Galaxy Fit 4 appare in foto: nero, bianco e azzurro

Samsung si prepara a riportare sul mercato la sua smartband più essenziale e Galaxy Fit 4 comincia finalmente a mostrarsi per quello che è. Della quarta generazione del braccialetto si parlava già da qualche mese, ma fino a oggi le informazioni erano rimaste piuttosto scarne. Adesso invece è possibile osservarne l’aspetto definitivo e scoprire anche le tre colorazioni con cui dovrebbe arrivare nei negozi, presumibilmente in tempi non troppo lunghi.

Il percorso di avvicinamento al lancio è iniziato durante l’estate, quando la FCC aveva svelato i primissimi dettagli del nuovo indossabile. All’epoca si trattava di indizi tecnici, utili soprattutto a capire che il progetto era concreto e che la casa coreana non aveva alcuna intenzione di abbandonare questa linea di prodotti. Ora il quadro si fa decisamente più nitido, perché le immagini permettono di farsi un’idea precisa di come sarà il dispositivo una volta stretto al polso.

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Tre colori e un design che non tradisce le origini

Credits: TecnoAndroid

Il nuovo Galaxy Fit 4 sarà proposto in nero, bianco e azzurro. Una scelta cromatica sobria, pensata per accontentare sia chi preferisce un accessorio discreto da abbinare a qualsiasi outfit sia chi cerca un tocco di colore in più. Il nero resta la soluzione più classica, il bianco punta su un’estetica pulita mentre l’azzurro aggiunge una nota più fresca e vivace alla gamma.

Sul fronte del design la smartband non stravolge nulla. Il display è rettangolare con angoli smussati, esattamente nel solco tracciato dal predecessore Galaxy Fit 3, presentato oltre due anni e mezzo fa. Praticamente Samsung ha deciso di non toccare una formula che evidentemente considera ancora valida, mantenendo la stessa impostazione visiva e la stessa filosofia di fondo. Chi conosce il modello precedente si troverà quindi davanti a un oggetto familiare, riconoscibile già al primo sguardo.

La continuità estetica non è affatto un dettaglio secondario. Per un prodotto di questo tipo la forma dello schermo incide parecchio sull’esperienza quotidiana, dalla leggibilità delle notifiche alla comodità con cui si consultano i dati durante l’attività fisica. Il formato rettangolare, per sua natura, si presta bene a mostrare testi e informazioni disposte in verticale, ed è probabilmente anche per questo che il colosso coreano ha scelto di confermarlo.

Il confronto con la proposta di Google

Diversa la strada imboccata da Google, che con il suo recente Fitbit Edge ha scelto uno schermo di forma ovale. Due interpretazioni differenti dello stesso concetto di braccialetto intelligente, che mettono in evidenza come anche in una categoria apparentemente semplice ci sia spazio per approcci stilistici ben distinti.

Da una parte quindi c’è Samsung, che con la nuova smartband punta sulla coerenza e su un linguaggio visivo ormai consolidato. Dall’altra Google, che con il proprio indossabile ha preferito sperimentare una forma più morbida e meno convenzionale. Il risultato è che chi è interessato a un dispositivo di questo genere avrà a disposizione alternative con un’identità estetica piuttosto marcata, ognuna capace di rivolgersi a gusti diversi.

Per il momento i dettagli disponibili su Galaxy Fit 4 riguardano soprattutto l’aspetto esteriore e le colorazioni. Le immagini confermano un prodotto fedele alla tradizione della serie, con il classico schermo rettangolare dagli angoli arrotondati e una palette composta da nero, bianco e azzurro, mentre il debutto commerciale dovrebbe avvenire presto.

Fonte: TecnoAndroid