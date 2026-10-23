Google Wallet, nuova sezione Aggiornamenti e passaporti in Italia

Le novità per Google Wallet continuano ad arrivare a ritmo sostenuto. Il portafoglio digitale predefinito degli smartphone Made by Google, uno dei più apprezzati nell’intero panorama Android, sta ricevendo in queste ore due cambiamenti importanti. Da una parte è partito il rollout della nuova sezione Aggiornamenti, dall’altra si allarga il supporto ai passaporti digitali, con l’Italia che inizia a comparire tra i Paesi compatibili.

Il 2026 è stato un anno piuttosto movimentato per l’app di Big G. Nei primi mesi è arrivato il redesign generale, reso ufficiale a maggio, seguito dalla nuova interfaccia colorata pensata per i pass e poi dalle carte di pagamento impilate in verticale. Ora qualcosa si muove anche sul fronte degli ID Pass dei Paesi europei, mentre un’altra funzione attesa da tempo comincia finalmente a raggiungere gli utenti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Google Wallet accoglie la nuova sezione Aggiornamenti

Già a luglio, analizzando quella che allora era l’ultima versione dell’app, erano emersi i lavori per una schermata inedita chiamata Aggiornamenti. L’idea era quella di offrire agli utenti un riepilogo dei cambiamenti legati ai pass salvati, come promozioni, novità o modifiche varie, e di raccogliere nello stesso spazio anche pass e ricevute prelevati da Gmail.

Tre mesi dopo quella scoperta la sezione è effettivamente in distribuzione. Per raggiungerla basta toccare l’icona a forma di campana comparsa nella schermata iniziale di Google Wallet, proprio accanto all’avatar dell’account Google. Una soluzione semplice e immediata, che non richiede di scavare tra i menu.

Almeno nella fase iniziale, chi apre la nuova schermata trova una frase che ne chiarisce lo scopo: “Qui troverai aggiornamenti sugli elementi in Wallet”. Il rilascio appare già piuttosto esteso e coincide con la versione 26.41.996630916 dell’applicazione.

Sta arrivando il supporto a più passaporti digitali

A giugno di quest’anno Google aveva annunciato che i pass d’identità digitali del suo portafoglio sarebbero presto sbarcati in alcuni Stati membri dell’Unione Europea. Fino a quel momento la funzione era limitata ai documenti emessi da Brasile, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti e Taiwan, quindi l’apertura al Vecchio Continente rappresenta un passo in avanti piuttosto significativo.

Qualcosa ora sta cambiando davvero. Nel menu dedicato all’aggiunta di “Documenti di identità e informazioni personali”, raggiungibile dal tasto “+” nella schermata principale di Google Wallet, in alcuni casi tra i Paesi supportati compare l’Irlanda. Altri utenti, invece, hanno trovato direttamente l’Italia nell’elenco.

A questo punto gli elementi certi sono due. Il primo è che gli utenti italiani potranno caricare il proprio passaporto all’interno dell’app. Il secondo riguarda le modalità del rilascio, che avviene in maniera graduale e del tutto casuale: su alcuni account, per esempio, non si vede nemmeno l’Irlanda, segno che la novità non è ancora arrivata ovunque e che potrebbe servire un po’ di pazienza.

Come scaricare o aggiornare l’app

Chi vuole verificare la presenza delle nuove funzioni sul proprio telefono deve semplicemente assicurarsi di avere l’ultima versione disponibile. Google Wallet è preinstallata su molti smartphone Android e, in ogni caso, può essere scaricata o aggiornata gratuitamente attraverso il Google Play Store.

Fonte: TecnoAndroid