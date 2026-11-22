Roblox ha deciso di allargare ancora il proprio catalogo con un nuovo programma gratuito rivolto agli sviluppatori, pensato per convertire i giochi esistenti e portarli sulla piattaforma senza che gli studi debbano spendere un euro per il passaggio. L’idea è piuttosto semplice. Chi ha già un titolo pronto, realizzato con qualsiasi motore grafico, compresi Unity e Unreal Engine, può candidarlo e lasciare a Roblox tutto il lavoro di adattamento al suo ecosistema.

A raccontare come funzionerà il servizio è stato Jim Greer, senior director della divisione Game Solutions dell’azienda, che ne ha annunciato l’apertura a tutti gli sviluppatori con parole piuttosto dirette: “Abbiamo realizzato strumenti di conversione agentici che portano i giochi su Roblox e oggi apriamo il programma a tutti”. Una dichiarazione che dice molto sulla direzione presa dalla società, sempre più orientata ad accogliere produzioni nate altrove.

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Come funziona la conversione su Roblox

Il debutto non sarà comunque immediato per chiunque. Si parte con una fase di test che coinvolgerà un gruppo selezionato di sviluppatori e di videogiochi pensati per dispositivi mobile, PC e console. Gli studi interessati dovranno inviare la propria candidatura e, nel caso in cui venissero scelti, mettere a disposizione il codice sorgente e le risorse usate per costruire il progetto. A quel punto sarà Roblox a prendersi carico della conversione, senza chiedere alcun pagamento a chi ha creato il gioco.

C’è poi una questione che molti studi guardano con attenzione, cioè la gestione dei materiali consegnati. L’azienda ha spiegato che nel corso del processo potrebbero entrare in gioco strumenti assistiti dall’intelligenza artificiale per lavorare sul codice. Allo stesso tempo ha voluto mettere un paletto chiaro, precisando che “il codice e le risorse forniti non verranno utilizzati per addestrare o perfezionare modelli di intelligenza artificiale”. Un chiarimento tutt’altro che secondario, visto quanto il tema sia delicato per chi lavora nel settore.

Sul fronte dei diritti la posizione è altrettanto netta. Gli sviluppatori conserveranno la proprietà intellettuale del gioco originale e anche quella della versione adattata per Roblox. Partecipare all’iniziativa, inoltre, non significa vedere il proprio titolo pubblicato in automatico sulla piattaforma perché nessun contenuto verrà distribuito senza una scelta esplicita da parte dei legittimi proprietari.

La strategia più ampia e la modalità offline

Il nuovo programma non arriva dal nulla. Si inserisce in un disegno più ampio con cui la società vuole trasformare Roblox in un ambiente di distribuzione accessibile anche oltre i confini della sua piattaforma tradizionale. Lo scorso settembre, infatti, era stato presentato il programma Everywhere, nato per permettere ai creatori di pubblicare i propri giochi anche come applicazioni autonome su diversi dispositivi e sistemi.

Non finisce qui. Roblox ha anticipato anche un’altra novità che riguarda sia i creatori sia gli utenti, ovvero la possibilità di attivare una modalità di gioco individuale offline. Prima del rilascio completo è previsto un accesso anticipato, mentre la distribuzione su larga scala dovrebbe arrivare verso la metà del 2027.

Fonte: TecnoAndroid