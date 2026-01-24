Samsung Fold 8 e doppio vetro UTG: la tecnologia per eliminare definitivamente la piega

Samsung sta valutando una delle innovazioni più ambiziose mai applicate ai display pieghevoli. Parliamo dell’introduzione di una struttura a doppio strato di vetro UTG (Ultra Thin Glass) per rendere invisibile la classica piega centrale del Galaxy Z Fold 8. L’idea nasce dalle soluzioni mostrate in anteprima al CES 2026. Durante l’ evento Samsung-Display ha presentato prototipi capaci di offrire superfici quasi completamente piatte anche dopo migliaia di cicli di apertura e chiusura. Il cuore della novità non riguarda solo il vetro, ma l’intera architettura dello schermo.

Secondo le indiscrezioni, la piastra metallica posteriore che sostiene il pannello OLED verrebbe trattata con una micro-perforazione laser, aumentando la flessibilità strutturale senza compromettere la resistenza meccanica. Tale soluzione permetterebbe di distribuire lo stress in modo più uniforme, riducendo il punto di massima tensione che oggi coincide con la linea di piega. Sopra questa nuova base verrebbe poi applicato un secondo strato di UTG, con il compito di “tendere” il display quando lo smartphone è aperto, migliorando planarità, uniformità visiva e sensazione al tatto.

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Per Samsung, eliminare la piega non è solo una questione estetica. Significa migliorare la qualità dell’esperienza multimediale, rendere più fluida l’interazione con il pennino e avvicinare ulteriormente i pieghevoli alla resa dei pannelli tradizionali. La scelta definitiva, però, non è ancora stata presa, soprattutto a causa dei costi di produzione più elevati e delle difficoltà legate alla resa industriale su larga scala.

Samsung tra innovazione e costi, cosa cambia per il mercato dei pieghevoli

L’adozione del doppio vetro UTG sul Samsung Galaxy Z Fold 8 avrebbe ripercussioni importanti non solo sul prodotto finale, ma sull’intero mercato dei foldable. Da un lato, un display privo di piega rappresenterebbe un forte vantaggio competitivo per l’azienda. Dall’altro lato, però l’aumento dei costi produttivi potrebbe riflettersi sul prezzo di vendita, rendendo il Fold8 ancora più esclusivo. Questo aspetto è fondamentale. Perché il successo dei pieghevoli dipende sempre di più dalla capacità di trovare un equilibrio tra innovazione e accessibilità.

Samsung dovrà quindi valutare se assorbire parte dei costi per mantenere un posizionamento competitivo oppure se puntare su un modello ancora più premium. L’introduzione del doppio UTG però potrebbe portare benefici anche sul lungo periodo. Una maggiore resistenza strutturale ridurrebbe i problemi di usura, migliorando l’affidabilità percepita e la durata del dispositivo. Questo elemento è fondamentale per convincere i più scettici ad abbandonare gli smartphone tradizionali.

In più, un Fold 8 senza piega potrebbe influenzare direttamente le scelte di design future, aprendo la strada a form factor ancora più sottili e leggeri. Se Samsung riuscirà a industrializzare questa tecnologia, il 2026 potrebbe segnare una svolta decisiva per l’intero settore dei dispositivi pieghevoli.