Samsung Display: 11 milioni di pannelli OLED per il primo iPhone pieghevole

Nuove informazioni provenienti dalla Corea del Sud delineano con maggiore precisione il ruolo di Samsung Display nella produzione del primo iPhone pieghevole. La società sarebbe pronta a realizzare 11 milioni di pannelli OLED, una cifra superiore di oltre il 30 per cento rispetto alle previsioni diffuse nei mesi precedenti. La fornitura comprenderebbe sia il grande display interno pieghevole sia il pannello esterno, prodotti in quantità identiche. Il fatto che Samsung sia l’unico fornitore permette anche di stimare, con una certa accuratezza, il volume di unità che Apple intende assemblare nel primo anno.

Una produzione ampliata e una domanda che potrebbe essere significativa

L’incremento degli ordini rispetto alle stime iniziali suggerisce un interesse crescente verso il debutto del primo pieghevole firmato Apple. Le richieste interne dell’azienda di Cupertino e la fiducia nelle tecnologie adottate avrebbero portato a un aumento dei volumi. Secondo quanto riportato, un esperto del settore ha ricordato che Apple gode di una base di utenti molto fedele, motivo che potrebbe tradursi in una domanda iniziale elevata per un progetto così atteso. Samsung Display, interpellata sul tema, ha ribadito di non poter commentare i dettagli relativi alle aziende clienti.

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Un design “a libro” con pannelli da 7,58 e 5,35 pollici

Le indiscrezioni descrivono un dispositivo pieghevole con apertura orizzontale, in stile Galaxy Z Fold. Il display interno OLED dovrebbe misurare 7,58 pollici, mentre quello esterno arriverebbe a 5,35 pollici. Le fonti parlano di una cerniera migliorata e di materiali aggiornati, elementi che contribuirebbero a rendere meno visibile la piega centrale, uno degli aspetti più delicati nei foldable.

Tra le tecnologie previste figura il Color Filter on Encapsulation (COE), che internalizza il polarizzatore per ridurre lo spessore e aumentare la luminosità del pannello, oltre alla Under Display Camera (UDC), soluzione pensata per nascondere la fotocamera sotto lo schermo. Si tratterebbe di implementazioni mai adottate sugli iPhone tradizionali.

Un impatto potenzialmente forte sul mercato dei pieghevoli

L’ingresso di Apple nel segmento potrebbe incidere sulla crescita del settore. Le previsioni di Omdia indicano che le spedizioni di OLED pieghevoli aumenteranno del 40,4 per cento il prossimo anno, raggiungendo quota 33 milioni di unità e portando la percentuale dei pannelli foldable dal 2,2 al 3 per cento del mercato OLED globale. Rimane invece incerta la collocazione temporale del lancio: Apple presenta solitamente gli iPhone in autunno, ma non è confermato che il pieghevole seguirà lo stesso calendario.