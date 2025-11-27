Samsung delinea le linee guida della prossima generazione di TV

Nel settore dei televisori, il tema dominante non riguarda soltanto la definizione tecnica dei pannelli o le prestazioni sonore, ma il ruolo stesso che tali dispositivi stanno assumendo. È una trasformazione che procede lungo direttrici ormai riconoscibili, come ha sottolineato Samsung attraverso le dichiarazioni del suo Director of TV & Sound Device Europe, Charlie Bae. L’azienda delinea uno scenario in cui lo schermo diventa un elemento dinamico della casa connessa, un centro di coordinamento capace di adattarsi alle abitudini dell’utente e di integrarsi con sistemi già diffusi nell’ecosistema digitale.

Samsung commenta il futuro del settore TV

Al centro di tale visione si colloca la intelligenza artificiale, considerata un fattore ormai imprescindibile. Le funzioni basate su AI non si limitano a intervenire sulla qualità dell’immagine o sulla resa acustica, ma mirano a ridurre la complessità percepita dall’utente. La gestione vocale, l’ottimizzazione automatica dei contenuti e la capacità del televisore di apprendere schemi di utilizzo sono aspetti che, secondo dati interni citati da Samsung, sono apprezzati dal 38% degli utenti.

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In tale prospettiva, l’integrazione con piattaforme come SmartThings amplia il raggio d’azione del dispositivo. Trasformandolo così in un attore attivo nella regolazione dello spazio domestico. Insieme all’evoluzione software, procede un cambiamento visibile: i formati sempre più ampi. Il fenomeno non è attribuibile soltanto al desiderio di replicare un’esperienza “cinema” all’interno della casa, ma alla trasformazione del design e alla miniaturizzazione delle parti non visive. Cornici pressoché invisibili, profili ridotti e moduli personalizzabili hanno eliminato molte delle barriere che, in passato, rendevano i pannelli extra-large difficili da collocare in spazi medi.

Sul piano tecnologico, la competizione rimane serrata. Samsung indirizza il proprio sviluppo verso le soluzioni Quantum Dot e Micro RGB, sistemi che puntano rispettivamente a rafforzare la resa cromatica e a garantire un controllo più preciso dei micro-LED. L’obiettivo è eliminare difetti legati alla retroilluminazione e offrire neri più uniformi e un gamut più esteso.

Nel complesso, il televisore, nella visione di Samsung, sembra destinato a superare la tradizionale funzione di schermo per contenuti, assumendo un ruolo multifunzionale all’interno della casa connessa. La questione cruciale, nei prossimi anni, riguarderà la capacità dell’industria di mantenere equilibrio tra innovazione e semplicità d’uso.