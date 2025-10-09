Samsung TV: Tate Modern direttamente nel salotto di casa

Una peculiarità decisamente interessante che è presente all’interno dei televisori Samsung di ultima generazione e l’Art Store, una piattaforma proprietaria di Samsung che consente di visualizzare opere d’arte costantemente a schermo in modo da trasformare i propri televisori in quadri digitali attivi costantemente che possono fungere da abbellimento ai vostri salotti.

A quanto pare d’ora in avanti questa piattaforma godrà di alcuni elementi in più decisamente godibili e famosi provenienti direttamente dalla Tate Modern grazie ad una recente partnership stretta proprio con questa famosa galleria d’arte che consentirà ai televisori di visualizzare opere d’arte del calibro di La lumaca di Henri Matisse e Whaam! di Roy Lichtenstein, segnando di fatto l’ingresso della pop art all’interno della piattaforma accompagnata anche da pezzi da 90 come Salvador Dalí con Metamorfosi di Narciso, Mark Rothko e Jackson Pollock con Yellow Islands.

Programma ben definito

Questi nuovi ingressi fanno parte di un programma ben definito da parte di Samsung che nasce dal desiderio di democraticizzare l’arte rendendola di fatto accessibile a quanto più persone possibile in modo da diffondere la cultura dell’arte oltre i confini dei classici musei e delle classiche gallerie, è dunque che all’interno dello store molto presto saranno disponibili queste nuove opere insieme a quelle già presenti del Museum of Modern Art di New York e Thyssen-Bornemisza di Madrid, il tutto è stato confermato anche dal Vice President of the Visual Display Business di Samsung Electronics, Heeyeong Ahn.

Ricordiamo che Art Store È disponibile su tutti i televisori Samsung della gamma 2025, inclusi i modelli QLED che offrono di contrasti davvero pazzeschi insieme a una nitidezza senza eguali, tutta questa esperienza raggiunge tra l’altro l’apice sul modello The Frame Pro che grazie al binomio caratterizzato da un display con text opaca e una cornice in grado di cambiare texture, riesce ad offrire un’esperienza visiva davvero senza precedenti in grado di emulare fedelmente la sensazione garantita da un quadro reale.