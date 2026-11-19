Gli utenti della serie Galaxy S26 possono iniziare a provare in anteprima One UI 9.5, la nuova versione dell’interfaccia Samsung che entra ufficialmente nella fase beta. Il programma permette di testare alcune delle funzionalità in arrivo prima della distribuzione stabile, con interventi che interessano diversi aspetti dell’esperienza quotidiana.

Tra le novità annunciate figurano controlli fotografici più avanzati, strumenti aggiuntivi per il benessere personale e miglioramenti pensati per rendere i dispositivi Galaxy più accessibili. Samsung ha inoltre introdotto nuove opzioni per la gestione della privacy, con la possibilità di proteggere direttamente le singole applicazioni.

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Modalità Pro e Video Pro con più controlli

Una parte degli aggiornamenti riguarda la fotocamera. Le modalità Pro e Video Pro ricevono potenziamenti destinati soprattutto a chi desidera intervenire con maggiore precisione sulle impostazioni durante gli scatti e le registrazioni. I nuovi controlli sono pensati per gli appassionati di fotografia e per i content creator, che possono così gestire in modo più accurato la realizzazione di foto e video direttamente dallo smartphone. Samsung non ha specificato ulteriori dettagli sulle singole impostazioni introdotte con questa versione beta.

Samsung Health aggiunge diario e gestione dei farmaci

Anche Samsung Health si arricchisce di strumenti dedicati al benessere. La funzione Nota di mindfulness permette di tenere un diario personale, offrendo uno spazio in cui annotare pensieri e osservazioni legati alla propria quotidianità. Arriva inoltre Farmaci, una funzionalità pensata per aiutare gli utenti a organizzare l’assunzione delle terapie. Attraverso promemoria e strumenti di monitoraggio, l’applicazione consente di seguire più facilmente le proprie abitudini, riducendo il rischio di dimenticare un’assunzione.

Accessibilità e privacy, le altre novità

One UI 9.5 introduce anche i Pulsanti di accessibilità mobili, conosciuti come Floating Shortcuts. Questi comandi permettono di mantenere alcune funzioni essenziali sempre disponibili sullo schermo, senza dover ogni volta navigare tra le impostazioni del dispositivo.

Migliora anche l’integrazione con gli apparecchi acustici: i relativi controlli possono essere raggiunti direttamente dal pannello delle notifiche, rendendo più immediata la gestione delle opzioni disponibili. Sul fronte della sicurezza debutta Blocco applicazione, una funzione che permette di impedire l’accesso alle singole app. Si aggiunge così un ulteriore livello di protezione per chi desidera mantenere riservati determinati contenuti, anche quando altre persone utilizzano lo stesso smartphone.

Galaxy S26: dove è disponibile la beta

Il programma beta di One UI 9.5 è disponibile dal 19 novembre 2026 per gli utenti della famiglia Galaxy S26 in alcuni mercati selezionati. Tra i Paesi coinvolti figurano Germania, India, Corea del Sud, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti. I possessori di un dispositivo compatibile possono verificare la possibilità di partecipare e inviare la richiesta direttamente attraverso Samsung Members. La distribuzione della versione beta resta quindi limitata ai mercati indicati, mentre non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle tempistiche del rilascio stabile.

Fonte: TecnoAndroid