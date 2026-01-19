Samsung: arriva un nuovo aggiornamento per Sound Assistant

Samsung ha annunciato una novità per i suoi utenti. Si tratta del rilascio di un nuovo aggiornamento per Sound Assistant, uno dei moduli più apprezzati dell’universo Good Lock. La versione in distribuzione è la 8.2.00.4 e, anche se non introduce rivoluzioni evidenti, porta con sé alcuni cambiamenti mirati. Il rollout è già partito in diversi mercati e sta raggiungendo gradualmente un numero sempre maggiore di dispositivi compatibili. Le note di rilascio parlano dell’introduzione della Buzz Icon e dell’adozione di SESL 8.5, ma su tali due aspetti Samsung non si è sbilanciata molto. Come riportato anche da SamMobile, dopo aver installato la nuova versione su uno smartphone recente come il Galaxy S25 non emergono differenze evidenti nell’interfaccia o nel comportamento dell’app. Ciò lascia intendere che si tratti soprattutto di ottimizzazioni interne e miglioramenti al codice, utili a rendere l’esperienza più stabile e coerente.

Samsung Sound Assistant si aggiorna: ecco cosa cambia

Il vero cambiamento, quello che si percepisce davvero nell’uso quotidiano, riguarda invece l’equalizzazione dell’audio. Con Sound Assistant 8.2.00.4, Samsung ha finalmente esteso le impostazioni di equalizzazione anche ai dispositivi Bluetooth. In pratica, le regolazioni scelte dall’utente non restano più confinate agli altoparlanti interni del telefono, ma vengono applicate anche quando si ascolta musica o qualsiasi altro contenuto tramite cuffie wireless o speaker esterni. È una novità che fa la differenza per chi presta attenzione alla qualità del suono e ama intervenire con regolazioni più fini.

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Aggiornare Sound Assistant è piuttosto semplice e passa, come di consueto, dal Galaxy Store. Basta aprire lo store, accedere alla sezione degli aggiornamenti e scegliere se procedere con l’update di tutte le app o solo con il singolo aggiornamento. Un passaggio rapido che permette di sfruttare subito le ultime migliorie proposte dall’azienda. Con l’aggiornamento di Sound Assistant, Samsung propone dei cambiamenti pensati per rendere l’esperienza complessiva un po’ più curata e coerente.