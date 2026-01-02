Samsung aggiorna il Watch 4, ma qualcosa va storto

A dicembre Samsung aveva mantenuto la promessa: la One UI 8 basata su Wear OS 6 è arrivata anche sui Galaxy Watch 4, compreso il modello Classic. Un aggiornamento che, sulla carta, doveva dare nuova linfa a uno smartwatch lanciato nel 2021 e che molti continuano a usare ogni giorno senza sentire il bisogno di passare a un modello più recente. Il classico update che fa pensare “ok, ancora un po’ di vita utile me la faccio”. Peccato che, per diversi utenti, le cose stiano andando in tutt’altra direzione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Aggiornare o aspettare? One UI 8 mette in difficoltà il Galaxy Watch 4 Classic

Se non avete ancora premuto il tasto “aggiorna”, forse vale la pena fermarsi un attimo. Non per diffidenza verso le novità, ma perché quello che sta emergendo in queste settimane non è il solito bug isolato che colpisce due o tre persone particolarmente sfortunate. Nei forum della community Samsung, così come su Reddit, stanno comparendo sempre più segnalazioni di problemi piuttosto seri, soprattutto sul Galaxy Watch 4 Classic.

Il nodo principale riguarda qualcosa di molto semplice, almeno in apparenza: il riconoscimento del polso. Dopo l’aggiornamento, alcuni orologi faticano a capire quando vengono indossati. Sembra un dettaglio, ma in realtà è la base su cui poggiano moltissime funzioni. Quando il sensore sbaglia, a smettere di funzionare non è solo una notifica o un’opzione secondaria, ma strumenti centrali come l’ECG e la misurazione della composizione corporea. Due feature che, per molti, erano uno dei motivi principali per aver scelto proprio questo modello.

La situazione diventa ancora più fastidiosa quando entra in gioco la sicurezza. Chi utilizza un PIN racconta di un orologio che si blocca continuamente, convinto di essere stato tolto dal polso anche mentre lo si sta indossando. C’è chi ha trovato una sorta di trucco, portandolo con il quadrante rivolto verso l’interno del polso, ma è evidente che non può essere considerata una soluzione accettabile per l’uso quotidiano.

E non finisce qui. Alcuni utenti parlano di un consumo della batteria decisamente più rapido del normale, mentre altri segnalano problemi nel caricare o applicare i quadranti ufficiali Samsung. Anche l’Always On Display, una funzione che dovrebbe semplicemente funzionare e basta, in certi casi sembra fare di testa propria.

Mettendo insieme tutte queste segnalazioni, il quadro che ne esce non è rassicurante. L’aggiornamento che doveva dare una “seconda giovinezza” al Galaxy Watch 4 Classic rischia di trasformarsi in un anticipo forzato della pensione. Per questo, se il vostro orologio vi accompagna ancora senza problemi nelle giornate di tutti i giorni, il consiglio è semplice e pragmatico: aspettate. Lasciate che Samsung riconosca ufficialmente la situazione e rilasci un fix. A volte, nel mondo della tecnologia, non aggiornare subito è la scelta più saggia.